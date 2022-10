Cháy lớn tại một nhà kho ở Hải Phòng, cột khói đen cao hàng chục mét

TPO - Hàng chục cảnh sát PCCC được huy động tới khống chế ngọn lửa bùng phát tại Tổng kho chứa hàng thuộc Công ty CP Thương mại Minh Khai, xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 3/10, tại Tổng kho An Hồng, thuộc địa phận thôn Ngô Hùng, xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Lãnh đạo xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét. Ngọn lửa lan rộng đến nhiều kho chứa hàng, có vật liệu dễ cháy.

Khi phát hiện sự việc, công nhân và các đơn vị đã báo lực lượng cứu hộ cứu nạn. Ngay sau đó, 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ được huy động đến hiện trường dập lửa.

Tổng kho An Hồng thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai là nơi có chứa nhiều kho bãi, nhà xưởng. Hiện đang cho một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài thuê kho xưởng để chứa vật liệu.