Chắp cánh ước mơ 2025: Hành trình 11 năm 'hồi sinh' những đôi tay - chân khiếm khuyết

“Chắp cánh ước mơ 2025” đánh dấu hành trình 11 năm BVĐK Hồng Ngọc cùng Tổ chức NUOY phẫu thuật từ thiện dị tật tứ chi, mở ra tương lai tươi sáng cho nhiều mảnh đời kém may mắn.

Tiếp nối hành trình 11 năm phẫu thuật từ thiện, đem đến hy vọng cho những mảnh đời khó khăn

Suốt 11 năm thực hiện chương trình, “Chắp cánh ước mơ” đã thăm khám miễn phí cho hơn 300 bệnh nhân, phẫu thuật tái tạo chi thể thành công cho hơn 100 trường hợp dị tật, chữa lành cả về tinh thần lẫn thể chất, mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng hơn cho những mảnh đời kém may mắn.

Trong năm nay, chương trình đã thăm khám cho hơn 30 bệnh nhân mắc các dị tật về tay chân đến từ khắp các vùng miền trên cả nước và trao cơ hội phẫu thuật miễn phí cho 5 trường hợp đủ điều kiện sức khỏe. Sau buổi khám sàng lọc, các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình thuộc Tổ chức NUOY và các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Hồng Ngọc đã phối hợp cùng nhau tiến hành phẫu thuật cho các trường hợp dị tật từ ngày 10-13/3/2025.

PGS.TS.BS Brett F. Michelotti - Giám đốc Nghiên cứu khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đại học Wisconsin - Madison, Đại diện Tổ chức NUOY chia sẻ: "Các trường hợp dị tật năm nay chủ yếu là: khoèo tay, khoèo chân, thừa/thiếu ngón, dính ngón,... Với các trường hợp này, phẫu thuật là phương pháp tối ưu nhất để cải thiện chức năng vận động và thẩm mỹ cho người bệnh. Kỹ thuật chuyển gân cải tiến được ứng dụng trong đợt phẫu thuật này sẽ phù hợp cho các tình trạng liệt thần kinh kéo dài hoặc chân tay co rút, cong vẹo, cân bằng lực kéo, đưa chi thể về trạng thái bình thường."

Đánh giá về các ca bệnh năm nay, TS.BS Lê Quang Huy - Trưởng Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cũng cho biết: Đa phần bệnh nhân dị tật đến thăm khám đã ở giai đoạn muộn, bỏ qua giai đoạn “vàng” để phẫu thuật, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, sau thăm khám sàng lọc, toàn thể các bác sĩ của BVĐK Hồng Ngọc và Tổ chức NUOY đã hội chẩn chuyên sâu để đưa ra kế hoạch và phương pháp phẫu thuật tối ưu nhất, giúp cải thiện tối đa khả năng vận động cho từng người bệnh.

Các bệnh nhân sau phẫu thuật hiện đều đã ổn định sức khỏe, tiến triển tốt và đang trong quá trình tập phục hồi chức năng. Bệnh nhân sẽ được khám lại và đánh giá chức năng sau 2 tuần phẫu thuật.”

Sau cánh cửa phẫu thuật, nhiều “trang mới” cuộc đời của bệnh nhân dị tật bẩm sinh được mở ra

Mỗi năm, chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã mang lại cơ hội mới cho hàng trăm trẻ em không may mắc dị tật tay chân, giúp các em cải thiện chức năng vận động, hiện thực hóa ước mơ được cầm nắm, đi lại, tự lập trong cuộc sống.

Em Lê Nguyễn Nhật Linh (5 tuổi) là một trong những trường hợp may mắn đó. Linh mắc dị tật sẹo co bàn tay phải sau phẫu thuật xử lý dính ngón, khiến các ngón tay "co dúm", không thể duỗi thẳng, khó cầm nắm, gây khó khăn trong các sinh hoạt hàng ngày. Các bác sĩ chỉ định Nhật Linh phẫu thuật bằng phương pháp chuyển vạt Z-plasty, giúp ngón tay duỗi thẳng và cử động linh hoạt hơn.

Mẹ Nhật Linh chia sẻ: “Những lần nghe con hỏi: Mẹ ơi tại sao con không thể giơ 2 ngón tay như các bạn, mà tôi chỉ biết khóc vì không biết làm gì hơn cho con. Giờ thấy bàn tay con đang dần phục hồi sau phẫu thuật, đối với tôi như một giấc mơ, con không còn phải sống trong tự ti, mặc cảm. Gia đình tôi rất biết ơn chương trình và Bệnh viện Hồng Ngọc đã giúp đỡ con.”

Còn với Khánh Linh (26 tuổi), mắc dị tật khoèo tay phải, từ khi còn nhỏ Linh đã nhận ra sự “khác biệt” của bản thân so với các bạn nên Linh càng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Mặc dù, tốt nghiệp cử nhân Luật loại giỏi, Đại học Thái Nguyên nhưng khiếm khuyết ở tay lại chính là trở ngại khiến Linh rất khó xin được một công việc phù hợp.

Sau ca phẫu thuật chuyển gân, kéo dài cơ gấp cổ tay để cải thiện vận động, Linh vui mừng chia sẻ: "Với bàn tay mới này, em tin mình sẽ có thể viết tiếp ước mơ trở thành Luật sư để tự nuôi sống bản thân và gia đình, bảo vệ những người yếu thế trong xã hội. Em xin cảm ơn Bệnh viện Hồng Ngọc rất nhiều, vì nếu không được Bệnh viện hỗ trợ thì không biết bao giờ em mới có thể phẫu thuật để thay đổi cuộc đời.”

"Tổ chức NUOY và BVĐK Hồng Ngọc mong muốn ngày càng lan rộng hoạt động này để giúp chữa lành khiếm khuyết, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các hoàn cảnh khó khăn.” - Theo PGS.TS Brett Michelotti.

Hành trình “Chắp cánh ước mơ” sẽ còn tiếp tục với những sứ mệnh cao cả hơn, giúp đỡ thêm nhiều “mảnh đời” kém may mắn trên con đường tìm lại đôi tay, đôi chân khỏe mạnh. Mọi thông tin thắc mắc về chương trình Chắp cánh ước mơ, vui lòng liên hệ 093 223 2017.