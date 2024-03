Chàng trợ lý giám đốc 'ảo ma' và chiêu lừa tình siêu đẳng khiến gái xinh chỉ biết khóc nghẹn

TPO - Đành rằng cậu thanh niên dùng lời lẽ ngon ngọt, dùng quà tặng nọ kia để đưa cô vào bẫy tình, không những hưởng trọn “trái cấm” mà còn ẵm hết số tiền dành dụm của cô suốt mấy năm trời cô bỏ công, bỏ sức lao động cật lực mới có được. Nhưng chuyện trớ trêu đó có cơ hội xảy ra thì cũng do cô tự chọn mà thôi.

18 tuổi là tuổi được công nhận quyền công dân, tự chịu trách nhiệm bản thân mình trước pháp luật. Vì vậy với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vướng lưới tình của trai 'đào mỏ', gái xinh mất trắng cả chì lẫn chài, thì cô đã bước vào tuổi 23 thì không có lý do gì mình sai lại đổ lỗi cho người khác phải không cô?

Đành rằng cậu thanh niên dùng lời lẽ ngon ngọt, dùng quà tặng nọ kia để đưa cô vào bẫy tình, không những hưởng trọn “trái cấm” mà còn ẵm hết số tiền dành dụm của cô suốt mấy năm trời cô bỏ công, bỏ sức lao động cật lực mới có được. Nhưng chuyện trớ trêu đó có cơ hội xảy ra thì cũng do cô tự chọn mà thôi.

Nếu cô biết suy nghĩ, biết nghe lời khuyên của chị họ là cần cân nhắc, cẩn trọng khi đến với tình yêu thì đâu có cái kết đắng như hiện nay? Tôi hiểu cô đang buồn, đang ân hận, đau khổ vì mất cả chì lẫn chài cho kẻ sở khanh lừa tình, lừa tiền.

Song tôi nghĩ bây giờ không phải lúc cô ngồi đó than thân, trách phận, tiếc nuối những gì đã mất, mà cần bình tĩnh, nghị lực để vượt qua nỗi đau này. Chuyện không mong muốn cũng đã có hồi kết, cô tỉnh táo để chấp nhận sự thật và có hướng sớm ổn định cuộc sống cho mình. Không ai nắm tay tối ngày tới sáng, cũng không ai tránh được khuyết điểm, lầm lỡ khi sống trên đời. Cô biết mình sai ở đâu thì gắng sửa đó. Cô còn trẻ, tương lai còn dài đừng nản chí cô nhé. Chia sẻ cùng cô, mong cô an lành, may mắn.