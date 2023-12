Chân dung tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

TPO - Ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định điều động Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa.