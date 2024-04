Chân dung 4 người trẻ Việt gặp gỡ, trò chuyện với Tim Cook tại Hà Nội

Ca sĩ Mỹ Anh, YouTuber Duy Thẩm, giám đốc sáng tạo Phương Vũ và rapper Suboi nằm trong số người trẻ Việt tài năng được giao lưu với CEO Apple Tim Cook trong chuyến thăm Việt Nam của ông.

Tim Cook - người đứng đầu hãng công nghệ giá trị nhất thế giới - đến Việt Nam là được chú ý nhất trong ngày 15/4. Bên cạnh lịch trình của vị tỷ phú Mỹ, danh tính các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung trẻ có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng ông cũng được nhiều người quan tâm.

Ca sĩ Mỹ Anh

Sáng 15/4, hai mẹ con diva Mỹ Linh và Mỹ Anh chào đón CEO Tim Cook tại một quán cà phê khu phố cổ, Hà Nội. Trong bức ảnh được vị tỷ phú Mỹ đăng tải trên tài khoản X, ông cùng ca sĩ Mỹ Linh - Mỹ Anh trò chuyện vui vẻ, thưởng thức cà phê trứng và ăn hạt hướng dương. Khoảnh khắc này nhanh chóng "gây sốt" trên các diễn đàn mạng ở Việt Nam. Mỹ Anh tiết lộ, buổi trò chuyện giữa mẹ con cô và ông Tim Cook diễn ra khoảng 15-20 phút. Theo cảm nhận của nữ ca sĩ, CEO Apple rất hiền và dễ thương.

Mỹ Anh (tên đầy đủ Trương Mỹ Anh, SN 2002) là con gái út của nhạc sĩ Anh Quân và diva Mỹ Linh. Từ nhỏ, cô nhiều lần được đứng chung sân khấu trình diễn cùng mẹ. Đến năm 2020, Mỹ Anh bắt đầu được chú ý qua đĩa đơn đầu tay "Got You". Cô từng giành danh hiệu á quân tại chương trình truyền hình thực tế "The Heroes" năm 2021 và chiến thắng hạng mục Gương mặt mới xuất sắc của giải thưởng "Làn Sóng Xanh 2021".

Con gái Mỹ Linh từng có cơ hội tham gia biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc nổi tiếng thế giới như "Round Asean - Korea music festival" (Hàn Quốc), "Head in the clouds" (Mỹ). Đầu năm nay, nữ ca sĩ 22 tuổi ra mắt album đầu tay với tựa đề "Em". Mỹ Anh được nhận xét có gu âm nhạc độc đáo, cá tính và thể hiện được màu sắc cá nhân. Ngoài âm nhạc, cô còn thu hút bởi phong cách thời trang phá cách, lạ mắt.

YouTuber Duy Thẩm

Sau ca sĩ Mỹ Anh, Duy Thẩm là người trẻ tiếp theo có cơ hội giao lưu với Tim Cook trong sáng 15/4. Nam YouTuber dẫn ông chủ nhà táo khuyết đi dạo Hồ Gươm và bàn luận về chủ đề công nghệ. Qua các video được chia sẻ, Duy Thẩm đối đáp tiếng Anh tự tin và trôi chảy với CEO Apple. Tim Cook vui vẻ chụp ảnh chung, bày tỏ niềm vui khi được dành thời gian cùng chàng trai Việt. Với Duy Thẩm, trải nghiệm này như giấc mơ mà anh chưa từng nghĩ tới.

Duy Thẩm (tên thật Ngô Đức Duy, SN 1995) là nhà sáng tạo nội dung chuyên về mảng công nghệ. Các video review (đánh giá) sản phẩm của anh được yêu thích nhờ lối dẫn dắt hài hước, gần gũi và dễ tiếp cận với nhiều người. Anh chàng hiện sở hữu kênh YouTube hơn 2 triệu lượt đăng ký và tài khoản TikTok với 7,5 triệu lượt theo dõi. Duy Thẩm cũng là gương mặt nổi bật của một kênh thông tin, giải trí, công nghệ dành cho giới trẻ.

Duy Thẩm tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao nhưng chọn tiếp tục phát triển với đam mê công nghệ. Nhờ thành công trong công việc, anh mua được căn nhà đầu tiên vào năm 24-25 tuổi và tậu chiếc ô tô đầu tiên một năm sau đó. Hiện tại, Duy Thẩm có cuộc sống hạnh phúc bên vợ. Anh cũng có cơ hội đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Singapore.

Giám đốc sáng tạo Phương Vũ

Điểm đến tỷ phú Tim Cook ghé thăm vào trưa 15/4 là khu tổ hợp Nirvana Space của giám đốc sáng tạo Phương Vũ và Antiantiart (tập thể các nghệ sĩ và nhà làm phim trẻ tạo ra những dự án chất lượng cao, có chất riêng ở Việt Nam). Tại đây, Phương Vũ có cơ hội giới thiệu về những sản phẩm sáng tạo của mình cùng cộng sự trong sự ngạc nhiên và thích thú của CEO Apple. Ông dành khoảng một tiếng để tham quan, chụp hình và lắng nghe chia sẻ đầy nhiệt huyết của các nghệ sĩ trẻ.

Phương Vũ (SN 1995) là người đồng sáng lập kiêm đạo diễn của Antiantiart. Trong nhiều năm hoạt động, anh từng đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo cho một số chương trình lớn và tạo ra khoảng 300 video với quy mô, chi phí khác nhau. Những dấu ấn đáng chú ý của Phương Vũ có thể kể đến như sản xuất chương trình nghệ thuật "Hoa Xuân Ca" (kết hợp cùng VTV); tạo ra tác phẩm thị giác "Con Rồng Cháu Tiên" (nằm trong chiến dịch của Apple mùa hè 2023); đạo diễn MV (video ca nhạc) "Nâng chén tiêu sầu" của Bích Phương (2024), MV "Hit Me Up" của BinZ (2023).

Đặc biệt, Phương Vũ cùng với vợ là nghệ sĩ trang điểm Yến Jii (tên thật Vũ Hải Yến, SN 1999) từng là bộ đôi nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hợp tác với Apple trong clip "Con Rồng Cháu Tiên" nằm thuộc chuỗi dự án với đề tài tái hiện văn hóa Việt Nam. Yến Jii cũng xuất hiện trong buổi gặp gỡ CEO Tim Cook hôm 15/4 và chuẩn bị bối cảnh chụp hình ấn tượng. Trong khi đó, Phương Vũ bày tỏ mong muốn xây dựng Nirvana Space thành tổ hợp sáng tạo, thiết kế, hiphop, âm nhạc và thời trang cho giới trẻ.

Rapper Suboi

Chiều 15/4, CEO Tim Cook gặp gỡ rapper Suboi. Trong khoảng 15 phút, nữ nghệ sĩ Việt có cơ hội kể về sự nghiệp của mình và nền âm nhạc Việt Nam. Cô cũng mời ông chủ Apple nghe ca khúc mới - "Dâu thiên hạ". Theo Suboi, ông Tim Cook biết cô là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có banner (biển hiệu quảng bá hình ảnh, thương hiệu) xuất hiện trên ứng dụng âm nhạc của Apple. Nữ rapper cảm thấy bất ngờ và sốc khi được gặp tỷ phú Mỹ. Cô cũng ấn tượng bởi vẻ điềm tĩnh và tài năng của ông.

Suboi (tên thật Hàng Lâm Trang Anh, SN 1990) là rapper, nghệ sĩ hiphop, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc hiphop" tại Việt Nam. Năm 2017, Suboi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Forbes Asia sau khi lọt vào danh sách "30 Under 30 Asia" (30 người trẻ có ảnh hưởng nhất châu Á). Cô cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt vào danh sách này. Năm 2019, Suboi trở thành một trong 6 đại diện châu lục xuất hiện trong phim tài liệu về nền văn hóa hiphop châu Á - "Asia rising - The next generation of hiphop" - phát trên kênh 88rising của Mỹ.

Suboi là nghệ sĩ Việt đầu tiên có banner riêng trên Apple Music và được biểu diễn tại "South by Southwest" - một trong những lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất nước Mỹ. Năm 2020, Suboi trở thành huấn luyện viên "Rap Việt" - một trong những chương trình có rating (số lượng khán giả bình quân trên một phút của một phương tiện truyền thông) cao nhất Việt Nam. Năm 2023, cô trở lại "Rap Việt" mùa 3 với vai trò giám khảo.

Ảnh: X, FBNV

Link gốc: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/chan-dung-4-nguoi-tre-viet-gap-go-tro-chuyen-voi-tim-cook-tai-ha-noi-20240416005414106.htm