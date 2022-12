Chấm dứt hoạt động loạt công trình trái phép tại Công viên Hà Đông

TPO - UBND quận Hà Đông vừa có kế hoạch tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố về việc quản lý khu đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch xây dựng Khu công viên văn hoá - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quây hàng rào tồn tại phần vỉa hè xung quanh dự án (ngoài phần mặt bằng đã cho các đơn vị thuê), để 1 lối ra duy nhất tại cổng khu vực nhà điều hành của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Quản lý quỹ đất theo đúng quy định; Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia.

Kiên quyết ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, lôi kéo kích động, tụ tập đông người; ứng phó các tình huống mất an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu công viên Văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông theo thẩm quyền phân cấp.

Đây là kế hoạch của UBND quận Hà Đông khắc phục những tồn tại sau khi UBND thành phố Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo quận dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục cho thuê sai mục đích, sai thẩm quyền; Kiểm tra việc sử dụng đất công (diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng) để cho thuê kinh doanh trái quy định pháp luật, yêu cầu dừng ngay việc cho thuê đất trong diện tích đất này, xử lý các vi phạm theo quy định...

Ngày 20/10/2022, tại kho lán tạm không phép, đã bị đình chỉ hoạt động tại Khu công viên văn hoá - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông đã xảy ra vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, từ ngày 21 đến ngày 31/10, Trung tâm Phát triển qũy đất quận Hà Đông ban hành 10 thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với các doanh nghiệp còn lại. Cùng ngày 31/10, đơn vị cũng có Thông báo số 181 về việc kiểm tra chấp hành việc di chuyển toàn bộ người và tài sản, công trình vật kiến trúc theo Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng khai thác tạm đối với các nhà đầu tư tại khu khai thác tạm “Dự án Công viên, thể thao, cây xanh quận Hà Đông”. Các ngày 3, 4/11, cơ quan chức năng tiếp tục đi kiểm tra và lập biên bản thực tế hoạt động đối với các trường hợp doanh nghiệp đang kinh doanh hoạt động tại đây. Đa số các doanh nghiệp không chấp hành việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và cũng không chịu di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên dự án công viên cây xanh la liệt nhà hàng, nhà xưởng, kho bãi: sân bóng Thắng Lợi, nhà hàng Rơm Vàng, gara ô tô Hoàn Sơn, Tre Viên quán, nhà hàng TUKIBAR… Năm 2017, UBND quận Hà Đông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình vi phạm và buộc phải tháo dỡ công trình kiên cố, nhưng đến nay, loạt công trình vẫn tồn tại.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội giải pháp cải tạo, xây mới các công viên trên địa bàn Hà Nội. Đối với Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông (98 ha) chưa triển khai do chưa lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng đề xuất TP yêu cầu quận Hà Đông thu hồi phần diện tích tạm cho thuê, đồng thời giao Viện Quy hoạch xây dựng lập tổng thể quy hoạch chi tiết công viên.