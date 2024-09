Cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội lên khán đài kêu gọi ủng hộ bão lũ

TPO - Tập thể CLB bóng đá Hà Nội, các nhà tài trợ và cổ động viên tổ chức ủng hộ đồng bào vùng bão lũ đang chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 gây ra. Tất cả số tiền quyên góp trên sẽ được đội bóng Thủ đô đồng hành cùng báo Tiền Phong đến trao trực tiếp tới đồng bào vùng bão lũ.

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã để lại những hậu quả nặng nề cho đồng bào miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh ven biển. Những ngôi nhà bị tàn phá, những cánh đồng ngập úng, những gia đình mất đi người thân... Tất cả đang tạo nên một bức tranh đau thương.

Với tinh thần tương thân tương ái, tập thể CLB bóng đá Hà Nội, các nhà tài trợ và người hâm mộ bóng đá Thủ đô tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định lại cuộc sống.

Sau 4 ngày phát động, tổng số tiền thu được là 200 triệu đồng, đội bóng Thủ đô sẽ trao tới quỹ công tác xã hội của báo Tiền Phong và đồng hành cùng báo đến trao trực tiếp tới đồng bào vùng bão lũ.

Mở đầu buổi lễ, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội chia sẻ: “Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện mang đến giá trị nhân văn rất lớn trong nhiều năm qua, đó là lý đội bóng Thủ đô mong muốn đồng hành để thực hiện chương trình gây quỹ ủng hộ đồng bào bão lũ.

Trong văn hóa của đội bóng, ý thức trách nhiệm xã hội luôn được đề cao, do đó chúng tôi hi vọng một chút đóng góp nhỏ bé của mình sẽ hỗ trợ phần nào tới những hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra.

Thiên tai hay dịch bệnh là điều không thể lường trước, nhưng với trách nhiệm của mình, đội bóng Thủ đô cam kết sẽ luôn đồng hành, lan tỏa yêu thương đến tới mọi miền Tổ quốc khi không may xảy ra”.

Thay mặt đại diện cầu thủ, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cho biết: “Hãy để tình yêu bóng đá của chúng ta không chỉ dừng lại trên sân cỏ, mà còn lan tỏa đến những nơi cần sự sẻ chia. Bởi vì, trên hết những bàn thắng và chiến thắng, chính tình người mới là điều kết nối chúng ta và làm nên ý nghĩa đích thực của cuộc sống”.