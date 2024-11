Cầu gần 400 tỷ đồng sắp hoàn thành bắc qua đường cụt

TPO - Sau 4 năm triển khai 2 dự án cầu - đường kết nối quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến hương lộ 2 qua địa bàn thành phố Biên Hòa vẫn chưa hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Nhằm tạo tuyến đường kết nối mới, giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian từ Đồng Nai đi TPHCM, tỉnh Đồng Nai quy hoạch xây dựng tuyến hương lộ 2 nối thành phố Biên Hòa từ quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thiết kế, tuyến hương lộ 2 dài 17km, được chia thành 3 dự án. Trong đó , 2 dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, gồm: Dự án hương lộ 2 đoạn 1 dài gần 2km và cầu An Hòa 2 tổng mức đầu tư khoảng 232 tỷ đồng, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 51, điểm cuối tuyến giao với đường nhựa hiện hữu (đường An Hòa - Long Hưng, thành phố Biên Hòa) và Dự án cầu Vàm Cái Sứt với tổng vốn đầu tư khoảng 387 tỷ đồng.

Riêng Dự án Hương lộ 2 đoạn 2 (từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dài 5,7km) được tỉnh Đồng Nai giao cho 2 doanh nghiệp làm nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Hai dự án hương lộ 2 đoạn 1 và cầu Vàm Cái Sứt được khởi công năm 2020 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, trải qua gần 4 năm triển khai thực hiện, Dự án hương lộ 2 - đoạn 1 chỉ thi công được hơn hơn 1,3km, đạt hơn 78% giá trị hợp đồng.

Riêng với hạng mục cầu An Hòa 2 ở dự án này chỉ mới thi công hoàn thành mố M1, trụ P1; P2. Việc chậm trễ của dự án này do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Còn dự án cầu Vàm Cái Sứt mới cơ bản xong phần cầu và đường dẫn, tuy nhiên, do đoạn tuyến hương lộ 2 - đoạn 2 chưa được triển khai, nên nguy cơ cầu Vàm Cái Sứt sau khi nghiệm thu sẽ không phát huy được công năng do thiếu đường kết nối từ cây cầu này đến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện Dự án hương lộ 2 - đoạn 2 kết nối từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TPHCM đang được UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở KH-ĐT nghiên cứu phương án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công.