Cấp 'sổ đỏ' khu công nghiệp trên đất quy hoạch cây xanh khiến nhà đầu tư điêu đứng

TPO - Dù đất đã được quy hoạch để trồng cây xanh nhưng Sở TN&MT tỉnh Long An vẫn cấp "sổ đỏ" cho doanh nghiệp với mục đích xây dựng khu công nghiệp. Điều này khiến nhà đầu tư điêu đứng do không thể xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc như thiết kế ban đầu.

Đất cây xanh được cấp "sổ đỏ" với mục đích khu công nghiệp

Ông Dương Quang Yee, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng về việc thuê đất tại Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Theo hợp đồng thuê lại đất số 007/2019/HĐLA ngày 1/9/2019 giữa chủ đầu tư Khu công nghiệp Hồng Đạt là Công ty CP Hồng Đạt - Long An với Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D thì Công ty CP Hồng Đạt cho Công ty C.N.D thuê lại 36.490m2 đất tại Khu Công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt. Thời hạn thuê là 35 năm, giá thuê là 70 USD/m2. Tổng giá trị hợp đồng là 2.554.300 USD và được thanh toán làm 4 đợt.

Đến ngày 16/3/2020, Sở TN&MT tỉnh Long An đã cấp giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty C.N.D với diện tích đất là 36.490m2, mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp. Đến 24/11/2021, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Long An cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty C.N.D thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất kính nhôm tại Khu Công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt.

Sau đó, Công ty C.N.D gửi cho Công ty CP Hồng Đạt - Long An bản thiết kế xây dựng nhà máy trên diện tích 36.490m2 đất, được thuê theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Ngày 25/9/2022, Công ty CP Hồng Đạt - Long An có văn bản phản hồi rằng, Công ty C.N.D chỉ được thiết kế, xây dựng các công trình nhà máy, kho bãi trên phần đất có diện tích 26.801 m2, phần diện tích 9.689 m2 còn lại trong tổng diện tích 36.490 m2 đất mà Công ty C.N.D đã thuê không được sử dụng vì thuộc về hệ thống cây xanh cách ly, căn cứ theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 của Khu công nghiệp Đức Hoà III – Hồng Đạt tại quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 do UBND tỉnh Long An ban hành.

Doanh nghiệp điêu đứng

Đáng nói, quyết định phê duyệt quy hoạch số 3770 có hiệu lực trước gần 2 năm so với thời điểm Công ty CP Hồng Đạt - Long An ký hợp đồng cho Công ty C.N.D thuê đất vào 2019.

Chưa kể, ngày 16/3/2020, Sở TN&MT tỉnh Long An vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty C.N.D với toàn bộ diện tích đất là 36.490 m2, mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp, không hề có phần ghi chú nào là diện tích trồng cây xanh. Hơn 3 năm qua, Công ty CP Hồng Đạt - Long An vẫn nhận đủ tiền thuê đất với giá 70 USD/m2 của toàn bộ diện tích 36.490 m2 đúng như hợp đồng hai bên đã ký kết.

Công ty C.N.D đã gửi đơn lên Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự việc vẫn chưa được xử lý.

Ông Dương Quang Yee, Tổng giám đốc Công ty C.N.D cho biết, hiện tại công ty đang lâm vào tình thế hết sức khó khăn do đã thuê thiết kế tổng thể từ nước ngoài trên tổng diện tích đất đã thuê là 36.490m2. C.N.D cũng đã bỏ ra hàng tỷ đồng để làm tường rào bao quanh, làm đường nội bộ và trồng cây xanh. Với mong muốn sớm đưa dự án vào hoạt động, C.N.D cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc và đặt cọc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị nước ngoài nhưng đến giờ này, nguy cơ thiệt hại của công ty lên đến hàng chục tỷ đồng do không thể xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc như thiết kế ban đầu.

Tại thông báo kết luận cuộc họp giải quyết kiến nghị của Công ty C.N.D, ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đề nghị Công ty CP Hồng Đạt - Long An xem xét điều chỉnh quy hoạch để Công ty C.N.D có thể sử dụng đúng diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty CP Hồng Đạt - Long An chọn một thửa đất khác trong Khu công nghiệp Hồng Đạt III - Long An để quy hoạch hành lang cây xanh cách ly để Công ty C.N.D được xây dựng nhà máy trên toàn bộ diện tích 36.490m2.

Ông Thanh cũng đề nghị Công ty CP Hồng Đạt - Long An nghiên cứu, không tính tới phương án huỷ hợp đồng và trả lại tiền vì sẽ gây nhiều thiệt hại cho Công ty C.N.D. Theo ông Thanh, vì trong hợp đồng Công ty CP Hồng Đạt - Long An đã vi phạm nên phải có thiện chí tìm cách khắc phục để tránh thiệt hại cho Công ty C.N.D và không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Long An.