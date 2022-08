Cặp đôi LGBT nữ - nữ công khai cầu hôn khiến Trấn Thành và dàn cố vấn bật khóc vì xúc động

TPO - Tập cuối "Người ấy là ai", màn cầu hôn bất ngờ của cặp đôi LGBT nữ - nữ đã lấy nhiều nước mắt của dàn cố vấn và MC Trấn Thành.

Tập cuối của Người ấy là ai phát sóng tối 19/8, người ngồi ghế nóng không phải là phái nữ như thường lệ mà thay vào nam chính Hồng Thái. Bên cạnh hành trình đi tìm tình yêu của chàng trai thì màn lộ diện của một trong những cô gái có mặt trên sân khấu đã khiến MC Trấn Thành và dàn cố vấn bất ngờ đến xúc động.

Theo đó, Minh Minh là cô gái tiếp theo bước đến phần lộ diện. Đến Trấn Thành cũng phải nói rằng ca này rất khó đoán vì trước đó đã có một màu đỏ, một màu xanh và một màu tím lần lượt ra về. Cả ban cố vấn đều lựa chọn màu tím là màu mà Minh Minh nắm giữ.

Đúng như dự đoán, Minh Minh xuất hiện khi cô đang màu tím và đã có một nửa kia. Cô chia sẻ rằng cảm xúc của cô cũng khá buồn khi phải giấu trong lòng về con người thật của mình, và cô cũng mới “come out” với gia đình, bạn bè trong một năm gần đây và nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Cô cũng mong những định kiến về cộng đồng LGBT sẽ được xóa bỏ, có cái nhìn thiện cảm hơn về những người trong giới.

Điều khiến tất cả mọi người phải bất ngờ khi nửa kia của Minh Minh lại chính là Anh Thư – cô gái đã ra về ngay vòng đầu. Trấn Thành cũng phải bất ngờ khi món quà mà nam MC sẽ phải tặng lại chính là sự xuất hiện của Anh Thư: “Quà này anh cũng không nghĩ cỡ này. Anh chỉ biết tặng quà nhưng đâu biết quà bên trong có gì?”.

Khi đề cập đến lý do khiến cả 2 nên duyên, Anh Thư chia sẻ cô tin vào tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên: “Lúc nãy, nếu chưa bị out, em có để hashtag là #Look, tức là em tin vào ánh nhìn đầu tiên khi dành cho một người nào đó”.

Cả Minh Minh và Anh Thư đều chia sẻ đối phương là một nửa cần - có vào khoảng trống của nhau, hai người gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến bậc phụ huynh trước sự thật trong tính cách, con người của họ.

Lần đầu tiên sau 4 mùa Người ấy là ai, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ và xúc động nhất là ngay sau khi Anh Thư nói với Minh Minh: “Ai cũng muốn được một người quỳ xuống dưới chân cầu hôn, em đã được rồi. Và bây giờ…”, vừa dứt lời Anh Thư liền quỳ xuống cầu hôn Minh Minh và hạnh phúc hơn cả, Minh Minh lập tức đồng ý.

Chứng kiến khoảnh khắc có 1-0-2 tại sân khấu Người ấy là ai, nhiều thành viên trong dàn cố vấn vô cùng xúc động và bật khóc. MC Trấn Thành cố giữ bình tĩnh và lấy tay lau nước mắt.

Mẹ của Anh Thư quay lại sân khấu với cảm xúc “không nói thành lời”. Bác gái chia sẻ đã ngầm biết mối quan hệ này từ lúc thấy cả Anh Thư và Minh Minh gọi video qua lại cho nhau, dù có buồn nhưng bác hiểu nếu có cấm cản thì người đau sẽ là con mình trước vì không được hạnh phúc.

Mẹ của Anh Thư đã bao dung và khuyên ba của cô hãy ủng hộ con. Chuyện tình của Anh Thư và Minh Minh đã mang đến những thông điệp tích cực và đầy ý nghĩa cho tất cả mọi người.