Cảnh sát giao thông Kon Tum tặng hàng nghìn chai nước cho người dân, du khách

TPO - Giữa thời tiết gần 40 độ C, hàng ngàn chai nước suối, khăn lạnh và tờ rơi tuyên truyền ATGT được CSGT tỉnh Kon Tum trao tận tay người dân tham gia lưu thông trên đường trở về quê và tham quan, du lịch dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn dân, quân chào mừng Đại lễ 30/4 và 1/5, tuổi trẻ Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Kon Tum đã trao tận tay hàng nghìn chai nước suối, khăn lạnh đến người dân tham gia lưu thông trên đường trở về quê và du khách tham quan, du lịch.

Trên từng nẻo đường, sắc phục công an ngời sáng với những hành động nhân văn, việc làm ý nghĩa hướng tới cộng đồng, xã hội, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ CSGT tỉnh Kon Tum đã chung tay góp một phần lan toả “Hình ảnh đẹp - vì nhân dân phục vụ”.

Để tiếp sức cho người dân về quê, du khách tham quan, du lịch tại Kon Tum trong ngày nắng nóng, lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum đã bố trí nhiều điểm tiếp sức cho người dân tham gia giao thông dọc các tuyến quốc lộ 14 và 24 đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ C, những chai nước suối đầy tình cảm của CSGT Kon Tum đã làm dịu mát cơn nóng bức; giúp người dân sảng khoái, tỉnh táo khi điều khiển xe tham gia giao thông. Hoạt động đã tạo nên ấn tượng đẹp hình ảnh người công an nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng còn kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông. Đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng công an Kon Tum vào các dịp lễ nhằm hỗ trợ người an toàn khi tham gia giao thông.