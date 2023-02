Cảnh hiện trường vụ 3 ô tô tải gặp tai nạn bốc cháy dữ dội

TPO - Cú va chạm mạnh đã khiến hai đầu xe container bốc cháy dữ dội, cùng thời điểm này ô tô tải chở xi măng đi tới, tiếp tục va chạm với hai xe đang cháy.

Ngày 22/2, Công an huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết, tại khu vực dốc Ba Cô (địa phận xã Yang Trung, huyện này) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 ô tô (2 xe container, 1 ô tô tải) bị cháy rụi phần cabin.

Theo đó, khoảng 2h cùng ngày, xe container 37C-215.22 do lái xe Trần Văn Nho (SN 1963, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông trên đường Trường Sơn Đông. Khi đến địa phận xã Yang Trung đã xảy ra va chạm với xe container 43H-021.84 kéo theo rơ móc 43R-035.85 chở sắt, do lái xe Trần Quang Vinh (SN 1981, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai đầu xe container bốc cháy dữ dội.

Cùng thời điểm trên, ô tô tải 77H-034.25 chở xi măng do lái xe Bùi Văn Tỵ (SN 2000, trú huyện Tây Sơn, Bình Định) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Yang Trung đi xã Chơ Glong (huyện Kông Chro) đi tới, tiếp tục va chạm với hai xe đang cháy. Ngọn lửa bùng phát lan sang xe tải 77H-034.25, thiêu rụi cabin.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe container 37C-215.22 bị mắc kẹt trong cabin, may mắn được người dân cứu hộ đưa đi cấp cứu kịp thời. Rất may không thiệt hại về người, nhưng đám cháy đã thiêu rụi phần cabin của 3 ô tô. Hàng hóa trên các ô tô đã được Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Gia Lai) có mặt kịp thời dập lửa, bảo vệ tài sản.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.