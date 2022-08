Cần Thơ: 15 phạm nhân được xét giảm thời hạn phạt tù

TPO - Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), tại TAND TP Cần Thơ đã diễn ra phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 15 phạm nhân. Đây là hoạt động thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội.

Ngày 31/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ (VKSND) cho biết, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TAND TP Cần Thơ đã tiến hành họp, xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 15 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động tích cực, không vi phạm nội quy của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; thể hiện rõ sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tại buổi họp, đại diện VKSND TP Cần Thơ đã kiểm sát chặt việc chấp hành pháp luật của TAND TP Cần Thơ về thời gian mở phiên họp, thành phần tham gia. Đồng thời, phát biểu ý kiến đối với từng hồ sơ, trình bày quan điểm về các mức thời gian đề nghị xét giảm của Hội đồng xét giảm án Công an TP Cần Thơ. Qua đó, đã đề nghị Hội đồng xét giảm án TAND TP Cần Thơ xét giảm án cho 15 phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện và Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng xét giảm án TAND TP Cần Thơ đã quyết định xét giảm hết thời hạn còn lại cho 6 phạm nhân, giảm mức 4 tháng cho 2 phạm nhân, giảm mức 3 tháng cho 5 phạm nhân, giảm mức 2 tháng cho 2 phạm nhân.