Họp mặt kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

TPO - Sáng 31/8, TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022).

Tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ôn lại không khí những ngày sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám trên cả nước nói chung và tại Cần Thơ nói riêng, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, những năm qua, TP Cần Thơ đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển góp phần quan trọng vào thành tựu của vùng ĐBSCL và cả nước.

Sau đại dịch COVID-19, thành phố đã từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Tổng GRDP trên địa bàn đạt mức tăng cao 8,04% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,86%; khu vực dịch vụ là điểm sáng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,09%, khách du lịch đến thành phố tăng 55%...

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương về phát triển địa phương. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050…

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng đã tổ chức trao huy hiệu đảng cho 6 đảng viên cao tuổi.