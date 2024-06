Cần lưu ý gì khi đầu tư vào cổ phiếu IPO? Chuyên gia Kama Capital đưa ra lời giải đáp

Cổ phiếu IPO từ lâu đã trở thành "miếng bánh ngon" thu hút nhà đầu tư bởi tiềm năng lợi nhuận khổng lồ. Nếu tìm hiểu kỹ và đánh giá đúng thương vụ, bạn có thể sinh lời từ những cổ phiếu IPO hấp dẫn.

Cổ phiếu IPO (Initial Public Offering) là cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Loại hình đầu tư này mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư nếu biết cách đánh giá và lựa chọn.

Năm 2023 và đầu năm 2024 chứng kiến nhiều thương vụ IPO bùng nổ trên thị trường chứng khoán quốc tế. Có thể kể đến một số cái tên đình đám như Reddit - Mạng xã hội nổi tiếng với đợt IPO thành công vào tháng 2/2023, huy động 2,1 tỷ USD; Arm Holdings - "Công ty con cưng" của SoftBank gây chấn động thị trường với đợt IPO huy động 21,3 tỷ USD vào tháng 9/2023; Vinfast - nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam IPO thành công tại Mỹ vào tháng 8/2023,...

Những thương vụ này cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường IPO và tiềm năng phát triển của các công ty khởi nghiệp đầy sáng tạo. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia IPO bởi thị trường này còn khá mới mẻ. Theo chuyên gia tài chính của Kama Capital, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau khi đầu tư vào cổ phiếu trước IPO.

Hiểu rõ bản chất của cổ phiếu IPO

Cổ phiếu IPO khác biệt hoàn toàn so với cổ phiếu niêm yết. Cổ phiếu trước khi IPO không được giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán, do đó tính thanh khoản thấp. Nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc bán cổ phiếu khi cần thiết. Thông tin về công ty chưa IPO thường hạn chế và không minh bạch như công ty đã niêm yết. Do đó, nhà đầu tư khó khăn trong việc tìm kiếm thông. Điều này cần nhà đầu tư dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và trang bị kiến thức đầy đủ trước khi tham gia.

Xác định khả năng thanh khoản

Tìm hiểu về các điều khoản chuyển nhượng cổ phiếu IPO. Xác định đối tượng có thể mua bán cổ phiếu và ưu tiên đầu tư vào những công ty có thanh khoản cao. Lựa chọn này giúp nhà đầu tư dễ dàng "thoát hàng" khi cần thiết.

Đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng của công ty sắp IPO

Việc tìm hiểu và đánh giá tiềm năng của công ty sắp IPO là vô cùng quan trọng. Nghiên cứu kỹ lưỡng về ngành nghề kinh doanh, mô hình hoạt động, ban lãnh đạo và tình hình tài chính của công ty là bước đầu tiên để nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Từ đó, nhà đầu tư có thể so sánh định giá cổ phiếu với giá trị thực của doanh nghiệp.

Quản trị rủi ro

“Không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ" - đây là nguyên tắc vàng trong đầu tư. Nhà đầu tư chỉ nên đầu tư số tiền vừa đủ, không dồn hết vốn vào một công ty. Đồng thời, xây dựng danh mục đầu tư đa dạng để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là với cổ phiếu không có quá nhiều thông tin như cổ phiếu IPO.

Tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia

Nếu thiếu kinh nghiệm đầu tư thực tiễn, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính uy tín. Nhờ có sự tư vấn chuyên nghiệp, nhà đầu tư sẽ có đánh giá khách quan và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hạn chế tối đa rủi ro cho bạn.

Ngoài những lời khuyên trên, chuyên gia Kama Capital cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật khi đầu tư vào cổ phiếu IPO. Nhà đầu tư cần đảm bảo rằng mình đã hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến loại hình đầu tư này.

Nguyên tắc cơ bản của đầu tư là "Đừng bao giờ đầu tư vào sản phẩm hoặc dự án mà bạn không hiểu rõ". Do đó, việc đầu tư vào cổ phiếu IPO đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, thị trường và các rủi ro tiềm ẩn.