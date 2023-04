Căn hộ giá rẻ quay lại thị trường

TPO - Trong quý I/2023, phân khúc nhà ở trung cấp giá 20 - 40 triệu đồng/m2 có 1.515 căn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khi TPHCM không có nguồn cung nào ở mức giá này.

Hàng ngàn căn hộ hạng C

Theo Báo cáo thị trường của DKRA Group, phân khúc căn hộ ghi nhận 9 dự án mở bán trong quý vừa qua, với nguồn cung mới khoảng 1.378 căn, tập trung chủ yếu tại TPHCM và Bình Dương. Nguồn cung mới giảm 67% so với quý trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng tiêu thụ mới đạt khoảng 864 căn, tương đương 63% nguồn cung mở bán mới và giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, căn hộ hạng B trở thành phân khúc chủ đạo dẫn dắt thị trường khi chiếm 56,2% tổng nguồn cung, tập trung chủ yếu tại khu Bắc TPHCM.

Thống kê của Batdongsan.com.vn cũng điểm tên một số dự án có giá bán vừa phải trong 3 tháng đầu năm, đa số trên địa bàn TP Thủ Đức. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House giá 25 - 28 triệu đồng/m2, dự án 9X An Sương giá 30 - 36 triệu đồng/m2, dự án MT Eastmark City giá 40 - 43 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc trung cấp, TPHCM có dự án Avatar Thủ Đức giá 65 - 70 triệu đồng/m2, Elysian Thủ Đức giá 52 - 55 triệu đồng/m2.

Tương tự, trong quý I/2023, báo cáo của Savills Việt Nam cũng cho biết, TPHCM có hơn 1.600 căn hộ được chào bán thuộc hạng C. Đơn vị này không phân hạng căn hộ theo giá bán mà xếp theo các tiêu chuẩn vị trí, chất lượng xây dựng, hệ thống kỹ thuật và vận hành quản lý. Theo Savills, 3 tháng đầu năm, giá chào bán bình quân của căn hộ hạng C giảm 10% so với cuối năm 2022 và điều chỉnh nhiều nhất so với phân khúc căn hộ hạng A và B.

Nguyên nhân giá chào bán căn hộ phân khúc này giảm là do dự án mới mở bán trong kỳ chào giá giảm hơn trước. Thị trường căn hộ cũng xuất hiện nhiều chương trình ưu đãi như chiết khấu thanh toán nhanh, miễn phí quản lý, tặng gói nội thất hoặc kéo dài lịch thanh toán cho người mua.

Trong báo cáo quý I/2023, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn đối với sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai tại 5 dự án, trong đó 7.199 căn nhà chung cư và 554 căn nhà thấp tầng.

Đáng chú ý, phân khúc nhà ở trung cấp giá 20 - 40 triệu đồng/m2 có 1.515 căn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khi TPHCM không có nguồn cung nào ở mức giá này. Suốt hai năm 2021 - 2022, phân khúc căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 hoàn toàn mất hút, còn mức giá 25 - 40 triệu đồng/m2 cũng chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Tín hiệu tích cực

Savills Việt Nam dự báo, từ nay đến cuối năm, nguồn cung tương lai sẽ có thêm 9.000 căn, 23% trong số đó là căn hộ hạng C. Đến năm 2026, 137.540 căn từ 186 dự án sẽ được mở bán. Dù một số dự án chưa được xếp hạng nhưng các chủ đầu tư đang tỏ ra quan tâm đến các sản phẩm vừa túi tiền để đáp ứng nhu cầu.

DKRA Group dự báo, nguồn cung căn hộ mới quý II/2023 tại TPHCM có thể tăng gấp đôi so với quý I, ở mức khoảng 2.000 - 2.500 căn. Bình Dương khoảng 500 - 1.000 căn, Long An khoảng 200 căn và Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 350 căn mở bán mới.

Những thông tin chính sách được tháo gỡ, động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước giúp sức cầu hồi phục, nhưng sẽ khó đột biến trong ngắn hạn. DKRA Group cho rằng, phân khúc căn hộ hạng A giữ vững vị thế chủ đạo tại TPHCM, trong khi đó căn hộ hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại các tỉnh giáp ranh. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục neo cao trước áp lực chi phí đầu vào, lãi vay, chi phí pháp lý dự án…

Tương tự, CBRE Việt Nam cũng cho rằng, nhà ở giá bình dân được chú ý nhiều hơn trước. Trong Quý I/2023, thị trường đón nhiều chính sách mới được ban hành, dành riêng cho loại hình sản phẩm nhà ở cho người có thu nhập thấp, như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với quy mô 120.000 tỷ đồng, được kỳ vọng là chìa khóa để giải tỏa nút thắt mất cân bằng cung - cầu của thị trường nhà ở đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) khẳng định, việc căn hộ bình dân tái xuất là tín hiệu tích cực. Ông Châu dự báo, với sự quan tâm đến phân khúc nhà ở xã hội từ Chính phủ, cộng thêm sự chuyển hướng sang phân khúc nhà ở thương mại giá vừa túi tiền của một số doanh nghiệp bất động sản, từ năm 2023 trở đi, kỳ vọng thị trường sẽ tăng dần sản lượng nhà ở vừa túi tiền nhiều hơn.