Giá bán căn hộ giảm mạnh, giao dịch nhà liền thổ đóng băng

TPO - Nhiều doanh nghiệp bất động sản tiếp tục áp dụng chính sách chiết khấu, gia hạn thời gian thanh toán để thu hút người mua nhưng số lượng giao dịch nhà liền thổ ở TPHCM giảm gần 92%, Hà Nội gần như đóng băng do tâm lý thị trường yếu kém, khó khăn trong vấn đề giải ngân.

Đóng băng

Ngày 31/3, JLL Việt Nam công bố báo cáo Thị trường bất động sản quý I/2023 với nhiều gam màu xám. Cụ thể, tại thị trường TPHCM, căn hộ phân khúc cao cấp và siêu sang ghi nhận 2.785 căn đã bán.

Giá bán sơ cấp chỉ đạt 5.830 USD/m2, và giảm 9,3% so với quý trước. Đối với thị trường thứ cấp, giá tiếp tục giảm 0,4% so với quý trước trong bối cảnh nhu cầu giảm.

“Thị trường đang chứng kiến nguồn cầu sụt giảm do tâm lý suy yếu, lãi suất cao kéo theo triển vọng thị trường thấp. Nhiều chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chính sách chiết khấu, gia hạn thời gian thanh toán để thu hút người mua”, bà Trang Lê - Giám đốc Cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam nói.

Tương tự, số lượng giao dịch nhà liền thổ ghi nhận mức giảm gần 92% so với quý trước, chỉ với 19 căn bán. Hầu hết người mua và nhà đầu tư áp dụng chiến thuật “chờ và xem” trong bối cảnh thị trường trầm lắng và còn nhiều bất ổn pháp lý.

Theo JLL Việt Nam, những khó khăn về kinh tế và các vấn đề pháp lý kéo dài vẫn là một trong những thách thức đối với các dự án tiền mở bán để tiến tới giai đoạn ký kết hợp đồng mua bán. Giá sơ cấp của các dự án nhà liền thổ giảm 2 - 3% so với quý trước, do chủ đầu tư có xu hướng giảm giá để thu hút người mua. Trong khi đó, giá bán thứ cấp cũng giảm 0,5% so với quý trước.

Ở thị trường Hà Nội, phân khúc căn hộ cao cấp ghi nhận gần 770 căn bán được trong quý I/2023. Giá bán trung bình đạt 2.966 USD/m2 tăng 2,28% so với quý trước.

Với phân khúc nhà liền thổ, tâm lý thị trường yếu kém cùng với các khó khăn trong vấn đề giải ngân khiến hoạt động giao dịch gần như đóng băng. Thị trường tiếp tục chứng kiến một quý ảm đạm khi nhiều dự án lớn ngừng mở bán.

Nguồn cung phụ thuộc việc tái cơ cấu nợ

Dự báo về quý II/2023, bà Trang Lê cho biết, nguồn cung tiếp tục chịu áp lực do tâm lý thận trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn và các vấn đề pháp lý kéo dài. Thị trường căn hộ cao cấp và nhà liền thổ dự kiến ​​sẽ chào đón lần lượt khoảng 6.000 căn và 1.000 căn vào năm 2023.

Tuy nhiên, nguồn cầu được dự báo sẽ vẫn yếu, nhất là trong nửa đầu năm 2023 khi thị trường tiếp tục đối mặt với những khó khăn kinh tế làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nhà ở.

“Sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ thông qua Nghị định 08 nhằm làm giảm áp lực thanh khoản cho trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản sẽ tác động tích cực đến toàn thị trường trong ngắn và trung hạn. Các động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước cũng được kỳ vọng sẽ giúp khơi thông dòng vốn tắc nghẽn trong năm vừa qua, tập trung phát triển các dự án đang triển khai để sớm hoàn thành, tạo nguồn cung cho thị trường”, bà Trang Lê nói.

Trong 9 tháng tới, thị trường Hà Nội kỳ vọng sẽ đón nhận khoảng 2.500 - 3.000 căn hộ phân khúc cao cấp gia nhập thị trường, phần lớn đến từ các phân khu mới hoặc lần mở bán tiếp theo của các dự án đang phát triển nằm tại khu vực phía Đông (23%) và phía Tây (68%).

Trước các ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, thị trường nhà liền thổ được kỳ vọng sẽ dần hồi phục từ nửa cuối năm 2023, với khoảng 1.200 căn được mở bán mới trong 9 tháng tới. Tuy nhiên, con số này còn phụ thuộc nhiều vào khả năng tái cơ cấu nợ, thỏa thuận thanh toán trái phiếu bằng bất động sản với nhà đầu tư của các doanh nghiệp.