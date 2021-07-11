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Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020

Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020
TPO - Vào rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển Italia tại chung kết EURO 2020. Trước trận đấu này, mời quý độc giả cũng xem “sức mạnh hậu trường” của 2 đội qua màn đọ sắc nóng bỏng của các nàng WAGs.

Những nàng WAGs của đội tuyển Anh

Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 1

Megan Davison, vợ thủ thành Jordan Pickford.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 2

Kate Kane, vợ tiền đạo Harry Kane.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 3

Fern Hawkins, vợ hậu vệ Harry Maguire.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 4

Charlotte Trippier, vợ của hậu vệ Kieran Trippier.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 5

Paige Milian, vợ tiền vệ Raheem Sterling.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 6

Chloe Wealleans-Watts, bạn gái tiền vệ Mason Mount.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 7

Anouska Santos, bạn gái hậu vệ Luke Shaw.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 8

Annie Kilner, bạn gái gậu vệ Kyle Walker.

Những nàng WAGs của đội tuyển Italia

Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 9

Jessica Aidi, vợ của tiền vệ Marco Verratti.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 10

Jessica Melena, vợ tiền đạo Ciro Immobile.

Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 11

Benedetta Quagli, bạn gái tiền đạo Federico Chiesa.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 12

Alessia Elefante, bạn gái thủ thành Gianluigi Donnarumma.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 13

Martina Maccari, vợ hậu vệ Leonardo Bonucci.
Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020 ảnh 14

Federica Schievenin, vợ của tiền vệ Nicolo Barella.
Bảo Tuấn
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