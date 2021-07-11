Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020

Những nàng WAGs của đội tuyển Anh
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Megan Davison, vợ thủ thành Jordan Pickford.
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Kate Kane, vợ tiền đạo Harry Kane.
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Fern Hawkins, vợ hậu vệ Harry Maguire.
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Charlotte Trippier, vợ của hậu vệ Kieran Trippier.
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Paige Milian, vợ tiền vệ Raheem Sterling.
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Chloe Wealleans-Watts, bạn gái tiền vệ Mason Mount.
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Anouska Santos, bạn gái hậu vệ Luke Shaw.
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Annie Kilner, bạn gái gậu vệ Kyle Walker.
Những nàng WAGs của đội tuyển Italia
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Jessica Aidi, vợ của tiền vệ Marco Verratti.
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Jessica Melena, vợ tiền đạo Ciro Immobile.
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Benedetta Quagli, bạn gái tiền đạo Federico Chiesa.
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Alessia Elefante, bạn gái thủ thành Gianluigi Donnarumma.
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Martina Maccari, vợ hậu vệ Leonardo Bonucci.
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Federica Schievenin, vợ của tiền vệ Nicolo Barella.