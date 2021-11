Cận cảnh khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

TPO - Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Trương Quốc Cường đồng thời khám xét nơi làm việc của ông này tại trụ sở Bộ Y tế.

Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Cơ quan an ninh điều tra phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao khám xét nơi làm việc của ông Trương Quốc Cường tại trụ sở Bộ Y tế.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có trách nhiệm liên đới trong vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Trước đó, ngày 17/7/2021, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm TGĐ Công ty cổ phần VN Pharma; Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C, và 8 người khác về tội buôn bán hàng giả.

Trong vụ án này, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xác định, với các thông tin tại thời điểm năm 2014, đối chiếu với quy định pháp luật về chuyên ngành dược để đánh giá có vi phạm hay không. Tuy nhiên đến nay Bộ Y tế chưa có văn bản trả lời. Ngoài ra có 55/63 sở y tế cho biết không tiếp nhận thông tin gì về việc thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 là giả.

Kết quả lấy lời khai ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế (thời điểm năm 2014 là Cục trưởng Cục Quản lý dược), trình bày: Đối với các thông tin, tài liệu Cục Quản lý dược nhận được từ thời điểm 2014 chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Health 2000, chưa đủ cơ sở đề nghi ngờ về nguồn gốc thuốc.

Với cương vị là Cục trưởng, ông Cường đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên hệ, đề nghị phía Canada trả lời chính thức bằng văn bản để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên phía Canada không có văn bản trả lời nên ông Cường đã chỉ đạo chuyển thông tin liên quan, đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an.

Đối với việc làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế trong việc để các thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 Canada được cấp số đăng ký lưu hành và cấp Quota nhập khẩu vào Việt Nam, kết quả điều tra xác định: Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng, với vai trò là chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc, người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký thuốc, có trách nhiệm liên đới trong việc để 2 loại thuốc được cấp số không đúng quy định.

Ông Trương Quốc Cường (SN 1961), quê tỉnh Hưng Yên). Năm 2006, ông Cường làm Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Năm 2007, ông Cường làm Cục Trưởng Cục Quản lý Dược Năm 2013, bổ nhiệm lại Cục Trưởng, Cục Quản lý Dược Tháng 11/2016, làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Trương Quốc Cường khi còn trên cương vị là người đứng đầu Cục quản lý Dược, nhận được các báo cáo về việc giá thuốc H-Capita của công ty VN Pharma có điểm bất thường, ông đã chỉ đạo việc thanh kiểm tra nội bộ và ký công văn kiến nghị gửi cho cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 4 /11/2021, ông Trương Quốc Cường bị khởi tố.