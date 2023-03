Cán bộ một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nhận hối lộ gần 1,5 tỷ đồng

TPO - Khi thấy nhiều trung tâm đăng kiểm bị khám xét, điều tra, cán bộ nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-27D đã xóa dữ liệu hệ thống để đối phó với cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Tiệp (SN 1988, trú tại Hà Nội) - Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-27D, Nguyễn Quang Khang (SN 1971), Nguyễn Quốc Việt (SN 1981), Bùi Văn Luân (SN 1987) cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2023, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Bộ Công an khám xét trung tâm đăng kiểm trên và triệu tập lãnh đạo, nhân viên đến làm việc.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 16 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã bỏ qua một số lỗi khi xe đến đăng kiểm như cơi nới thành thùng, nắp thùng, hoán cải… để cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm trái quy định.

Đến khi phát hiện các trung tâm đăng kiểm khác bị điều tra, khám xét, cán bộ, nhân viên đã xóa dữ liệu, không thừa nhận hành vi vi phạm để đối phó.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án xử lý các đối tượng liên quan theo pháp luật.

Đến nay, hàng chục trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước bị phát hiện có sai phạm. Nhiều lãnh đạo, nhân viên đăng kiểm bị khởi tố điều tra.

Cũng liên quan đến các sai phạm trung tâm đăng kiểm, ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam 5 đăng kiểm viên bậc cao, nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01S để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Các bị can bị cáo buộc, đã nhận tiền của lái xe để bỏ qua các lỗi như đèn, gương… để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, sau đó ăn chia theo kiểu “bậc thang”.

Trước đó, ngày 9/1, quá trình khám xét trung tâm đăng kiểm trên, cơ quan chức năng tạm giữ hơn 160 triệu đồng, 19 điện thoại và tài liệu có liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền các đối tượng nhận hối lộ của các chủ phương tiện là 1,458 tỷ đồng từ năm 2020 - 2022.