Camera ghi hình ảnh vụ xe 'hổ vồ' cán 3 mẹ con tử vong trên đường đến trường

TPO - Đoạn camera của nhà dân bên đường ghi lại hình ảnh trước thời điểm xe tải va chạm với xe chở mẹ con chị Hồng. Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Hồng tử vong.

Chiều 6/3, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) khiến 3 người tử vong.

Theo đó, lúc 7h5' sáng 6/3, tại Km05+800 đường tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 do tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển, với xe máy mang BKS: 37N1-576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hồng đang chở theo 3 con nhỏ là Hoàng Kim O. (SN 2016), Hoàng Văn B. (SN 2014) và cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018, trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) đến trường đi học.

Khi đang lưu thông, xe máy của chị Hồng bất ngờ bị xe tải từ phía sau lao tới húc đổ. Cú va chạm cực mạnh khiến cả 4 mẹ con chị Hồng ngã xuống đường. Chiếc xe tải còn kéo lê xe máy một đoạn dài khoảng 10m mới dừng lại.

Đoạn camera từ nhà dân tại hiện trường cũng ghi lại thời khắc trước lúc xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến chị Hồng, cháu O. và cháu B. tử vong tại chỗ. Cháu Tr. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng chấn thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tài xế sau đó cũng được công an đưa về trụ sở để tiến hành đo nồng độ cồn, kiểm tra các chất kích thích trong cơ thể.

Theo thông tin từ dữ liệu lưu trữ tại hệ thống đăng kiểm, chiếc xe ô tô tải mang BKS 14C-201.03 đăng kiểm lần gần nhất tại Trung tâm Đăng kiểm 37-05D vào ngày 25/10/2022; ngày hết hạn kiểm định là 23/10/2023. Xe nhãn hiệu Howo sản xuất đăng ký lần đầu năm 2016. Chủ sở hữu chiếc xe là một công ty ở Quảng Ninh.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường vụ việc để theo dõi cơ quan chức năng làm việc. Ai cũng thương xót cho gia đình nạn nhân, một lúc mất đi 3 người con cháu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kẹt trong bánh xe tải. Trên mặt đường còn nhiều mảnh vỡ của chiếc xe máy nạn nhân rơi vương vãi khắp nơi. Tuyến đường xảy ra tai nạn khá rộng, một bên là đồng ruộng, một bên là nhà dân.

Người dân sống 2 bên đường cho biết, tuyến đường này thường có các xe tải trọng lớn chạy qua với tốc độ khá nhanh. Việc xe chạy nhiều, nhanh không chỉ khiến các nhà dân bên đường chịu cảnh bụi bặm mà còn khiến người dân nơm nớp lo sợ về tình trạng mất an toàn giao thông.

Đến 14h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, phía gia đình đã làm lễ và đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà cách đó khoảng 2km để làm lễ tang theo phong tục.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.