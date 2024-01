Cảm động tình bạn đẹp của hai học sinh

TP - Tình bạn đẹp của Nguyễn Hoàng Sơn và Trần Đức Hoàn ở Trường Tiểu học Tân Lãng, xã Tân Lãng (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đã lan tỏa năng lượng tích cực đến học sinh và thầy cô trong trường.

Chiều muộn, cô Vũ Thị Minh Nguyệt, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Tân Lãng hồ hởi kể về câu chuyện đẹp của hai học sinh trong trường. Đó là em Nguyễn Hoàng Sơn và Trần Đức Hoàn (học sinh lớp 5D). Cô Nguyệt chia sẻ, Hoàn là một học sinh đặc biệt, không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Khi sinh ra, Hoàn đã mang trong mình hội chứng Down, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về thể chất và trí tuệ của em. Bố mẹ Hoàn làm nông nghiệp, gia đình có 4 anh chị em. Do bị mắc hội chứng Down nên khi em đi học lớp 1, Hoàn gặp nhiều khó khăn trong việc học tập và sinh hoạt trong lớp.

Ngay từ năm học lớp 1, em Nguyễn Hoàng Sơn học cùng lớp với Hoàn đã luôn quan tâm, đồng hành cùng Hoàn. Hằng ngày, Sơn nhiệt tình dẫn bạn Hoàn đến các phòng học chức năng, hỗ trợ bạn đi vệ sinh. Đặc biệt, giờ ra chơi, Sơn đều chủ động chơi cùng và ngồi nói chuyện với Hoàn để giúp bạn luôn cảm thấy vui vẻ. “Một việc tưởng chừng nhỏ của Sơn giúp đỡ bạn Hoàn, nhưng góp phần lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết đến học sinh trong trường”, cô Nguyệt tâm sự.

Cô Nguyệt cho biết thêm, có những lúc Hoàn gặp khó khăn trong việc học tập và giao tiếp với các bạn khác. Sơn ở bên Hoàn và cố gắng giúp đỡ bạn. Sơn luôn dành thời gian lắng nghe để hiểu được những gì Hoàn đang nói, rất kiên nhẫn, nhạy bén trong việc giải thích và hướng dẫn cho bạn mình những kiến thức cơ bản. Sơn không chỉ giúp Hoàn trong việc học tập, mà em còn chia sẻ những niềm vui và tiếng cười với Hoàn. Sơn dẫn dắt Hoàn sinh hoạt các chương trình do lớp tổ chức và khuyến khích bạn tham gia vào hoạt động xã hội. Nhờ vậy, Hoàn không còn cảm thấy cô đơn và tách biệt nữa, mà được trải nghiệm những kỷ niệm đẹp với bạn bè.

Điều đặc biệt ấn tượng là trong suốt 5 năm học cùng nhau, Sơn luôn bền bỉ chăm sóc và giúp đỡ Hoàn. Nhiều năm qua, các thầy cô và học sinh trong trường Tiểu học Tân Lãng luôn bắt gặp hình ảnh xúc động Sơn đợi Hoàn ở cổng trường để cùng nhau lên lớp, hướng dẫn bạn mình trong việc tự phục vụ và tự quản lý đồ đạc cá nhân. Sơn đã trở thành người bạn tin cậy, cùng Hoàn trong mọi hoàn cảnh.