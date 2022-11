Các hợp tác xã cần chuyển mình, tìm hướng đi mới

Ngày 8/11, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình khẳng định, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong những năm qua, phát triển kinh tế tập thể, HTX luôn là chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng.

Trải qua quá trình phát triển, nhất là hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, khu vực kinh tế tập thể, HTX nhìn chung đã phục hồi và phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh... Tuy nhiên, trước sự phát triển mới, đặc biệt là sự phát triển của khoa học, công nghệ... đòi hỏi HTX phải tìm hướng mới để bắt kịp xu thế.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng, đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo, Liên minh HTX và các cơ quan báo chí tổ chức một hội nghị quy mô lớn, kết hợp nhiều gian trưng bày sản phẩm của các HTX để báo chí có cơ hội trực tiếp thị sát, tuyên truyền thúc đẩy các thương hiệu sản phẩm của HTX tới người dân cả nước.

Với vai trò xây dựng, ông Minh đề nghị các cơ quan báo chí thời gian tới cần tăng cường tin bài về mô hình HTX mới, có cách làm hay, hiệu quả…; nỗ lực tuyên truyền để các HTX hiểu rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, và trên hết là lợi ích mà chuyển đổi số mang lại trong sản xuất, kinh doanh, từ đó thay đổi nhận thức, tư duy, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi.

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, hiện nhiều HTX, liên hiệp HTX thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của các HTX, liên hiệp HTX diễn ra chậm. Hiện mới chỉ khoảng 50% số HTX được khảo sát có định hướng và kế hoạch chuyển đổi số. Cơ sở hạ tầng thông tin của phần lớn hợp tác xã ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số…

Để thúc đẩy nhanh quá trình này, ông Bảo kiến nghị ban hành hướng dẫn về chuyển đổi số cho các HTX, liên hiệp HXT theo ngành, lĩnh vực mà các Bộ, ngành, địa phương quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ số, kinh tế số và chuyển đổi số; hỗ trợ đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin, kiến thức và các kỹ năng chuyển đổi số, giải pháp chuyển đổi số đối với các loại hình HTX…

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng đề nghị bổ sung, sửa đổi Luật HTX năm 2012 với nhiều nội dung. Trong đó, chỉnh sửa quy định về việc kết nạp thành viên theo hướng tạo điều kiện tối đa cho mọi cá nhân, tổ chức có nguyện vọng, tự nguyện tham gia vào HTX, liên hiệp HTX.

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hiện cả nước có 29.021 hợp tác xã, 123.241 tổ hợp tác và 125 liên hiệp hợp tác xã. Các hợp tác xã thu hút gần 7 triệu thành viên là hộ gia đình, chủ yếu ở địa bàn nông thôn (tăng 22.466 thành viên so năm 2021) và 2,6 triệu lao động (tăng 71.000 lao động so năm 2021); tổng số vốn điều lệ đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, bình quân 1,86 tỷ đồng/hợp tác xã; tổng giá trị tài sản đạt gần 190 nghìn tỷ đồng, bình quân 6,5 tỷ đồng/hợp tác xã, tăng 8,7% so với năm 2021.