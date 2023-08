Các hãng xe Trung Quốc áp đảo doanh số toàn cầu

TPO - Những chiếc xe đến từ quốc gia tỷ dân đang “thống trị” thị trường khi sở hữu tới 31% thị phần toàn cầu trong nửa đầu năm 2023.

Theo số liệu mới đây từ Cui Dongshu, Tổng thư ký CPCA (Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc), doanh số bán ô tô trên toàn thế giới trong tháng 6/2023 đạt 7,87 triệu chiếc, tăng 11% so với năm trước.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2023, doanh số bán xe toàn cầu đạt 42,43 triệu chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung cấp chip bán dẫn được cải thiện, tác động tích cực đến ngành công nghiệp ô tô thế giới, thúc đẩy gia tăng doanh số bán hàng cho các công ty ô tô quốc tế.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2023, các công ty Trung Quốc chiếm tới 31% thị phần trên thị trường ô tô toàn cầu.

Xét ở góc độ toàn cầu, thị trường ô tô Trung Quốc đã có sự phục hồi ổn định vào tháng 6, chiếm 33% thị trường ô tô thế giới. Sự tăng trưởng đã được quan sát thấy ở các hãng xe nội địa như BYD và SAIC, trong khi các đối thủ đến từ châu Á khác như Toyota và Hyundai cũng cải thiện doanh số bán hàng.

Trong khi các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn, thị trường ô tô Trung Quốc vẫn hoạt động tốt và thậm chí còn đạt hiệu suất cao trong lĩnh vực xuất khẩu ô tô.

Đặc biệt, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu ô tô trong nửa đầu năm 2023, vượt qua Nhật Bản.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc CAAM, các nhà sản xuất ô tô lớn Trung Quốc đã xuất khẩu tới 2,14 triệu xe từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng 76% so với năm ngoái. Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 2 với 2,02 triệu xe, tăng 17% so với năm ngoái, theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

Mặc dù doanh số bán ô tô toàn cầu trong tháng 6/2023 tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đáng chú ý là con số này thấp hơn 4% so với tháng 6 năm 2018.Tuy nhiên, nó vẫn ở mức trung bình đến cao so với những năm trước.

Doanh số bán ô tô tại các quốc gia lớn trên thế giới liên tục sụt giảm từ năm 2018 đến năm 2020. Tuy nhiên, năm 2021 đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hiệu quả tăng trưởng được phục hồi tốt sau đại dịch.

Trong nửa đầu năm 2023 , doanh số bán ô tô toàn cầu cho thấy dấu hiệu tích cực khi ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể so với doanh số của các năm trước.

Trong nhiều năm qua, xe Trung Quốc vẫn luôn thể hiện sự thống trị trong việc thâu tóm thị phần, đặc biệt ở phân khúc xe điện.

Từ năm 2016 đến 2018, ô tô của Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng thị phần của thế giới. Năm 2019, tỷ lệ này giảm xuống còn 29% nhưng vẫn duy trì vị thế đứng đầu. Trong giai đoạn 2020-2021, thị phần quốc gia của Trung Quốc tăng lên 32%; sau đó nó tiếp tục tăng lên 33% vào năm 2022.

Theo CPCA, 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu về doanh số bán ô tô toàn cầu trong nửa đầu năm 2023 là Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis, Renault-Nissan, GM, Ford, Honda, Suzuki và Mercedes-Benz. Tuy nhiên, dữ liệu số lượng cụ thể không được cung cấp, chỉ có thị phần. Đáng chú ý, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc, BYD không có tên trong danh sách này (đứng thứ 11 trên thế giới).