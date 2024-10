Các công ty thủy điện của VRG: Hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn cho tập đoàn và cộng đồng

TPO - Ngoài lĩnh vực phát triển cao su, Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) còn đầu tư phát triển thủy điện và hiện có 4 công ty thành viên đầu tư, kinh doanh thủy điện là Công ty CP VRG Bảo Lộc, Công ty CP VRG Đăk Nông, Công ty CP VRG Phú Yên, Công ty CP Geruco Sông Côn. Các đơn vị đều hoạt động hiệu quả, đóng góp một phần vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

Diễn biến thời tiết thủy văn năm 2024 tiếp tục phức tạp và bất lợi cho hoạt động, song các đơn vị quyết tâm cao nhất, thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch.

Đẩy mạnh phát triển bền vững cho cộng đồng

Thời gian qua, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết phức tạp, cùng những phương án cụ thể trong điều hành, tổ chức sản xuất, các công ty thủy điện đã có nhiều thắng lợi về sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ, hoàn thành vượt mức về doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch (KH) được giao.

Cụ thể, năm 2023, kết quả SXKD đều vượt KH đề ra. Tổng sản lượng điện thương phẩm 549,3triệu kWh (114,4% KH). Tổng doanh thu 638,7 tỷ đồng (117% KH). Lợi nhuận sau thuế 194,7 tỷ đồng (164,7% KH). Nộp ngân sách Nhà nước 149 tỷ đồng (110,2% KH). Năm 2024, ước sản lượng điện thương phẩm của các công ty thủy điện đạt 460,9 triệu kWh; tổng doanh thu 538,3 tỷ đồng; lợi nhuận 143,2 tỷ đồng.

Với mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh công tác SXKD, các công ty thủy điện luôn chú trọng công tác quan hệ cộng đồng nhằm góp phần nâng cao cuộc sống người dân tại khu vực xây dựng các nhà máy ngày càng tốt hơn và chia sẻ với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, các công ty thủy điện đẩy mạnh mở rộng hợp tác đầu tư để khai thác và phát huy tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh phát triển bền vững cho cộng đồng.

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Tình hình thời tiết năm 2024 có nhiều yếu tố bất lợi, hiện tượng Elnino vẫn còn tiếp diễn. Các công ty thủy điện đã thực hiện những giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD, như: Thường xuyên kiểm tra, giám sát và tiến hành xử lý kịp thời (nếu có) sự cố xảy ra nhất là sau mỗi đợt mưa lũ đối với các hạng mục công trình xây dựng và thiết bị nhà máy để đảm bảo vận hành phát điện tốt nhất. Tăng cường theo dõi sát sao diễn biến tình hình thủy văn trong khu vực, để đưa ra kịch bản vận hành nhà máy theo sát tình hình thực tế tại vùng dự án, phù hợp với lượng nước về hồ đảm bảo an toàn, hiệu quả, để khai thác hiệu quả nguồn nước phát điện cho phù hợp với công suất các tổ máy…Tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện an toàn, ổn định, giảm tối đa thời gian dừng máy do sửa chữa, bảo dưỡng và sự cố. Phát điện tối đa giờ cao điểm vào tháng 11, 12 để tăng doanh thu. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm điều độ để tranh thủ phát điện giờ cao điểm cao nhất với số giờ phát tối ưu nhất để tăng doanh thu, lợi nhuận.

Qua 19 năm phát triển, Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Công ty đã xây dựng và luôn vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Côn 2 ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu Tập đoàn giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội và an ninh năng lượng của đất nước. Qua đó, duy trì và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn đơn vị đứng chân. Trong năm đầu tiên tham gia chương trình phát triển bền vững, công ty đã được Chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2023 (xếp hạng 58).