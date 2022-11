Cá độ bóng đá dịp World Cup 2022 diễn ra phức tạp, Thủ tướng yêu cầu đấu tranh, triệt phá

TPO - Lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới “World Cup 2022”, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Theo đó, Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an, Công an một số địa phương đã chủ động, tích cực phát hiện, triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá, trong đó có vụ cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền gần 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá.

Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác hoạt động cá độ bóng đá.