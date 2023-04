Buộc tháo dỡ các điểm kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng tự phát quanh hồ Trị An

TPO - Các điểm du lịch này hoạt động tự phát nên các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch chưa được bảo đảm. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn khi khai thác các dịch vụ vui chơi dưới nước.

Hồ Trị An nằm trải dài qua các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai, gồm: Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán và Trảng Bom. Đây là hồ nhân tạo lớn, nằm giữa khu rừng già và trên hồ có hơn 70 đảo lớn nhỏ tạo phong cảnh rất đẹp, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan để được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống dân dã.

Từ sau đại dịch COVID-19, nhiều du khách từ các địa phương đã chọn hồ Trị An để cắm trại, nghỉ dưỡng. Khu vực hồ Trị An tại huyện Vĩnh Cửu có khoảng cách gần với TP Biên Hòa, TP HCM nên lượng du khách đến địa phương này rất đông. Từ nhu cầu thực tế, nhiều gia đình, doanh nghiệp đã nhanh chóng mở ra kinh doanh dịch vụ, lưu trú du lịch sinh thái theo bờ lòng hồ. Du khách đến đây chọn các hình thức nghỉ dưỡng, cắm trại, câu cá, chèo súp trên hồ, xe đạp đi xuyên rừng và thưởng thức các sản phẩm cây trồng, vật nuôi của địa phương.

Tuy nhiên, do các điểm du lịch này hoạt động tự phát nên các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch chưa được bảo đảm. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn khi khai thác các dịch vụ vui chơi dưới nước.

Mới đây để chấn chỉnh tình trạng du lịch tự phát, UBND huyện Vĩnh Cửu đã kiểm tra và chỉ đạo cho UBND các xã buộc các cơ sở kinh doanh du lịch tự phát tự tháo dỡ các công trình vi phạm.

Xã Mã Đà nơi có nhiều điểm kinh doanh du lịch tự phát nhất khi có đến trên 30 cơ sở vi phạm xây dựng công trình trên đất lòng hồ và đất rừng. UBND xã đã cưỡng chế và buộc các cơ sở vi phạm tự tháo dỡ. Chủ tịch UBND xã Mã Đà Trần Đức Sơn cho biết, nhu cầu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của du khách ngày càng nhiều và địa phương có tiềm năng phát triển loại hình du lịch này.

Tuy nhiên, hiện hình thức du lịch này là tự phát, do các gia đình ở địa phương tổ chức để phục vụ nhu cầu của du khách. "Qua kiểm tra, tất cả các điểm du lịch đều tự phát, chưa đủ điều kiện kinh doanh, do đó chính quyền đã yêu cầu các cơ sở tự tháo dỡ công trình vi phạm”, ông Sơn nói, đồng thời cho biết, hiện địa phương đang vận động các cơ sở tự tháo dỡ để bảo quản tài sản, đến khi có hướng dẫn của cơ quan chức năng, nếu đủ điều kiện thì có thể tiếp tục kinh doanh bởi hiện nay Khu bảo tồn Đồng Nai là đơn vị quản lý rừng, lòng hồ Trị An đang xây dựng đề án phát triển du lịch rừng.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc cho biết, huyện cũng có đề xuất các ngành chức năng tỉnh sớm có hướng dẫn tạo điều kiện cho địa phương khai thác lợi thế, phát triển loại hình du lịch sinh thái và tiêu thụ sản phẩm của người dân địa phương.