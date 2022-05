Bùng nổ du lịch - âm nhạc ở Đà Lạt: Đặc sản phố núi

TP - Hàng trăm ca sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước đến Đà Lạt biểu diễn dịp lễ 30/4, 1/5, kéo theo chàng chục ngàn fan hâm mộ đến đây nghỉ dưỡng, xem và nghe thần tượng của mình. Sau đại dịch COVID-19, một trào lưu mới: Du lịch kết hợp âm nhạc bùng nổ ở thành phố ngàn hoa, hy vọng mở ra hướng phát triển của ngành này.

Âm nhạc ngập tràn

Các chương trình ca nhạc diễn ra dày đặc, cả ngày lẫn đêm tại nhiều sân khấu ở thành phố sương mù trong những ngày lễ vừa qua. Sân khấu Chiều nhạc trên Mây diễn ra nhiều chương trình: “Nếu em được chọn lựa” của của Lệ Quyên, “Mùi hương em nồng say” của Văn Mai Hương. Ca sỹ hải ngoại Phan Mạnh Quỳnh cũng biểu diễn liên tục trong mấy ngày lễ tại các sân khấu Đêm nhạc trên mây và sân khấu TASTY by Night.

Cũng tại sân khấu Chiều nhạc trên Mây, ca sỹ Ưng Hoàng Phúc tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm ca hát vào ngày 1/5 và 2/5. Ca sỹ Uyên Linh chọn TASTY by Night để làm show “Triệu đoá hồng”, nữ ca sỹ Minh Hằng tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc với chủ đề “Fly me the Moon” tại sân khấu Chiều nhạc trên Mây…

Cùng với chương trình biểu diễn của các ca sĩ, nhiều Lễ hội âm nhạc lớn diễn ra tại Đà Lạt vào thời điểm cuối tháng Tư đầu tháng Năm. Đêm Chung kết của gameshow Dalat Best Dance Crew 2022, đã diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên. Đây là một trong những cuộc thi vũ đạo lớn nhất trong năm, quy tụ hàng trăm nhóm nhảy khắp cả nước, với sự tham gia của nhiều tên tuổi như nhạc sỹ Trần Tiến, ca sỹ Minh Hằng, Ali Hoàng Dương, Trọng Hiếu, Isaac, Pháo, ST Sơn Thạch… cùng hơn 10.000 fan hâm mộ tham gia.

Lễ hội âm nhạc Indies mang tên “Xin chào Đà Lạt” cũng diễn ra tại Bio Fresh với sự tham gia của các nhóm nhạc Chillies, Orange, Thịnh Suy, Kiên Trịnh, Wren Evans, NHNgan, Roy Nguyễn, Phúc Bồ... Theo BTC, “Xin chào Đà Lạt” hướng đến khán giả trẻ thế hệ Z cùng cách thể hiện âm nhạc gần gũi, xuất phát từ câu chuyện, cảm xúc của nghệ sĩ trẻ, đã thu hút trên 5.000 khán giả đến cổ vũ.

Thu hút du khách chưa từng có

Đà Lạt không chỉ là thành phố của hoa và sương mù, mà còn là thành phố của âm nhạc. Từ hơn nửa thế kỷ trước, những cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, giữa cặp đôi huyền thoại Lê Uyên - Phương, và những câu chuyện tình đẫm lệ gắn liền với các địa danh như Đồi thông 2 mộ, thác Cam Ly, thác Pren... đã khiến Đà Lạt trở thành một trong những nơi có nhiều bản tình ca bất hủ.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, chỉ tính từ 20/4 đến ngày 5/5, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép cho 32 đêm biểu diễn nghệ thuật. Đó là chưa kể các chương trình nghệ thuật phục vụ mang tính nội bộ trong quán bar, nhà hàng, khu du lịch mà theo quy định, chỉ cần thông báo cho cơ quan chức năng các huyện, thành phố. Các đêm nhạc đã thu hút hàng chục ngàn khán giả đến với Đà Lạt trong dịp này và đưa Đà Lạt trở thành địa phương có nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc nhất trong dịp lễ 30/4 năm nay.

“Nhiều du khách tìm đến Đà Lạt để tìm một chút dư âm và trải nghiệm của những bản tình ca một thời”, ông Thiên Phú - đại diện Phòng trà Cung đàn xưa nói. Ông cho biết, đêm nhạc Tình bơ vơ của Lam Phương và Bạch Yến tại phòng trà Cung đàn xưa tối 29/4 vừa qua đã thu hút đông đảo khán giả bởi những tình khúc bolero bất hủ của nhạc sỹ Lam Phương. Câu chuyện giữa người nhạc sỹ này và nữ ca sỹ danh ca Bạch Yến luôn là sự quan tâm của nhiều người.

Nhìn lại sự kiện này, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Nghe nhạc biểu diễn trực tiếp đang trở thành xu hướng, thu hút đông đảo du khách khi đến Đà Lạt. Âm nhạc du dương, trầm bổng giữa bảng lảng sương mù trong rừng thông thơ mộng, ở những quán cà phê, công trình kiến trúc cổ, khu du lịch có không gian đẹp đã thành “đặc sản” của phố núi, thu hút không chỉ giới trẻ mà còn thu hút cả nhiều gia đình cùng đến Đà Lạt để nghỉ dưỡng và xem ca nhạc ”, bà Ngọc nói.

Ông Lê Anh Kiệt-Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt cho hay, khi đến biểu diễn tại TP Đà Lạt, những ca sĩ hạng A như Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đông Nhi, Mạnh Quỳnh, Saka Trương Tuyền, Tăng Phúc… đã kéo theo lượng fan lớn từ khắp cả nước, nhờ vậy đã làm tăng lượng du khách cho phố núi. Theo ước tính, các chương trình biểu diễn âm nhạc của ca sĩ Hà Anh Tuấn đã mang đến cho Đà Lạt 10 ngàn du khách; của nghệ sĩ Lệ Quyên 5 ngàn, của Mỹ Tâm 4 ngàn…

Từ thành công đó, hiện nay hàng tuần, tại TP Đà Lạt đều có các chương trình ca nhạc, có tuần bùng nổ các chương trình biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau và thường diễn ra từ vào khung giờ vàng 17 - 19 giờ để du khách vừa thưởng thức âm nhạc vừa ngắm mây trời và ráng chiều tuyệt đẹp khi hoàng hôn buông xuống. “Với những hoạt động trong thời gian vừa qua, Đà Lạt đang dần trở thành điểm đến của người yêu nhạc”, ông Kiệt nhận định.

Theo ông Hoàng Thiên Ân, người quản lý chuỗi kinh doanh cà phê và âm nhạc Mây lang thang cho biết, 70% khách đến các đêm nhạc là du khách từ nơi xa. “Việc tổ chức các show ca nhạc tại Đà Lạt cũng là sức hút để du khách tìm đến với Đà Lạt. Chúng tôi đã phối hợp với một số trang web chuyên nghiệp để bán vé cho khách đặt mua trực tuyến. Ngoài ra, còn phối hợp với một số công ty du lịch lữ hành đưa các chương trình ca nhạc trở thành các sản phẩm du lịch phục vụ cho các tua du lịch tới Đà Lạt”, ông Ân cho biết.