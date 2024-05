Bức xúc với clip đoàn người đi xe đạp chạy sang làn ô tô ở Bình Dương

Đoàn người đi xe đạp ở Bình Dương đã cố tình chạy qua làn đường dành cho ô tô, dù tài xế đã nhiều lần nhấn còi cảnh báo.

Ngày 21-5, mạng xã hội xôn xao clip về đoàn người chạy xe đạp nối đuôi nhau rồi dàn hàng ngang, cắt mặt xe ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 18-5, thời điểm này một đoàn người đi xe đạp đã chạy lấn sang làn đường dành cho ô tô trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Theo tài xế chia sẻ clip, dù người này đã nhấn còi cảnh báo nhiều lần, nhưng đoàn người đi xe đạp vẫn cố tình không nhường đường. Có người còn chạy qua sát con lươn, bất chấp nguy hiểm, trong khi đường Phạm Ngọc Thạch rất rộng, có tới 4 làn xe, gồm 3 làn dành cho ô tô và 1 làn dành cho xe máy.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai thư ngỏ "Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông". Từ khi phát động đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 100 thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, tin báo của người dân, cơ quan, tổ chức... Qua đó, lực lượng công an đã xác minh hàng chục trường hợp đủ căn cứ xử lý và đã lập biên bản vi phạm với các lỗi vi phạm.