Bức ảnh tạp chí gây sốc với khán giả

TPO - Trong khi các ngôi sao khác mặc lễ phục nghiêm túc, Barry Keoghan chọn cách khỏa thân xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng Vanity Fair. Nam diễn viên tái hiện cảnh quay trong bộ phim “Saltburn” gây tiếng vang năm 2023.

Ngày 21/2, Vanity Fair chia sẻ lên X đoạn video giới thiệu các nghệ sĩ tham gia chụp ảnh bìa cho ấn phẩm thường niên Hollywood, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra mắt. Trong video, máy quay lia qua các ngôi sao, lần lượt là Bradley Cooper, Natalie Portman, Pedro Pascal, Colman Domingo, Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, Charles Melton, Da'Vine Joy Randolph, Jenna Ortega và Barry Keoghan.

Trong khi 10 nghệ sĩ đầu diện lễ phục sang trọng và quyến rũ, Barry Keoghan chốt danh sách bằng cách xuất hiện trong trạng thái khỏa thân. Anh khoe mặt sau cơ thể mà không hề một mảnh vải che chắn trước khi tươi cười quay lại với đôi bàn tay ôm lấy vùng nhạy cảm.

Video thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau 15 giờ đăng tải. Quyết định táo bạo giúp Barry Keoghan trở thành tâm điểm chú ý. Đa số đều sốc khi thấy cơ thể nam diễn viên, nhưng ý kiến để lại trái chiều. Nhiều người bày tỏ thích thú, khen Barry biết tạo điểm nhấn và giúp khung hình hài hước hơn. Bên cạnh đó, không ít người nhận xét hình ảnh phản cảm, thiếu nghiêm túc.

Cư dân mạng bình luận: “Có ai nói với Barry là họ kết thúc ghi hình Saltburn chưa?”, “Trẻ con thích khỏa thân”, “Cảm ơn anh đã bình thường hóa chủ nghĩa khỏa thân cho những người đàn ông nóng bỏng ở Hollywood”, “Chàng trai tội nghiệp này thực sự đã đi vào bóng tối. Tôi không nghĩ anh ta còn sống trong đời thực”, “Ôi, cái kết...”, “Hãy xem Barry ở đoạn cuối”, “Tôi nhận ra Barry đang thu hút mọi sự chú ý nhưng theo cách thật nóng bỏng”, “Tôi không ngờ Barry xuất hiện theo cách như vậy”, “Gã đó thật kinh khủng”...

Theo Daily Mail, không có gì đáng ngạc nhiên khi nam diễn viên Ireland không ngại cởi đồ. Năm 2023, Barry Keoghan ghi dấu ấn với bộ phim Saltburn, tác phẩm hài đen tối của nhà làm phim Emerald Fennell. Barry vào vai nam sinh ở Oxford (Anh) Oliver Quick, trải qua kỳ nghỉ hè quái gở tại điền trang Saltburn của bạn. Barry có không ít cảnh nóng, cảnh khỏa thân táo bạo trong phim.

Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất trong Saltburn là Oliver khỏa thân nhảy múa trên giai điệu Murder on the Dancefloor của Sophie Ellis-Bextor sau khi giành được quyền sở hữu tài sản của gia đình Catton vào cuối phim. Trên Vanity Fair, Barry cho biết cảm thấy đẹp khi khoe cơ thể trần trụi trong cảnh phim đó. Theo nam diễn viên sinh năm 1992, so với khỏa thân, anh lo lắng về kỹ năng nhảy múa hơn bởi anh sợ chuyển động cơ thể theo nhịp điệu nhất định.

“Nó có thể gây bất lợi cho tâm trí và trạng thái tinh thần của bạn nếu bạn đọc quá nhiều hay bận tâm đến những bình luận. Tuy nhiên, tôi sẽ không đến đó nếu tôi không chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó hoặc nếu tôi không sẵn sàng tiếp nhận những gì mọi người muốn nói. Tôi nghĩ nó thể hiện sự trưởng thành trong kỹ năng. Nếu nó giải thích cho câu chuyện và đưa mọi thứ tiến về phía trước thì tại sao không? Nhìn vào điện ảnh châu Âu, họ có xu hướng có nhiều cảnh liên quan đến khỏa thân và đó thực sự không phải là điều gì quá nghiêm trọng. Tôi nghĩ đó là nghệ thuật đích thực, đồng thời cũng là điểm yếu. Bạn đang đặt mình vào trạng thái dễ bị tổn thương nhất. Thật đẹp khi nhìn vào. Tôi không nói đó là do cơ thể tôi, nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi thấy cơ thể đó di chuyển theo cách nó hoạt động. Nó gần giống bức tranh chuyển động”, Barry chia sẻ quan điểm về phản ứng trái chiều của công chúng về cảnh lõa thể nhảy múa.

Barry Keoghan (SN 1992) là nam diễn viên người Ireland. Anh từng tham gia các bộ phim điện ảnh như Dunkirk, The Killing of a Holy Deer, Eternals, The Batman... Keoghan là đại sứ cho hãng thời trang Dior. Năm 2020, anh đứng ở vị trí thứ 27 trong danh sách những diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất của Ireland theo The Irish Times.

Tú Oanh