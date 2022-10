Bức ảnh dậy sóng của Selena Gomez và Hailey Bieber

TPO - Hailey Bieber và Selena Gomez khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi chụp ảnh vui vẻ cùng nhau. Họ còn ôm ấp, kề má thân thiết giữa nghi vấn thù hằn suốt nhiều năm qua.

Tối 15/10, Selena Gomez và Hailey Bieber hội ngộ trong dạ tiệc thường niên lần thứ 2 của Bảo tàng Hàn lâm về Nghệ thuật điện ảnh ở Los Angeles, Mỹ. Tại đây, hai người đẹp tỏ ra thân thiết, vui vẻ khi chạm mặt, xóa tan tin đồn thù hận nhau vì mối quan hệ với Justin Bieber.

Nhiếp ảnh gia Tyrell Hampton chụp được loạt khoảnh khắc “tình thương mến thương” của Selena và Hailey. Họ tạo dáng thân mật trước ống kính, không chỉ mỉm cười còn ôm ấp, kề má như những người bạn lâu năm.

Một nguồn tin của ET Online cho biết Selena và Hailey quyết định chụp ảnh với nhau để công chúng không còn cảm giác khó chịu nữa. “Cả hai đều thoải mái khi ở cạnh nhau tại buổi dạ tiệc. Họ đều bước tiếp và hạnh phúc trong cuộc sống riêng. Họ muốn cho cả thế giới thấy không còn những điều tồi tệ giữa họ nữa”, người trong cuộc tiết lộ.

Nguồn tin nói thêm Justin không tham dự bữa tiệc nhưng anh được cho là ấm lòng khi thấy tất cả đã để quá khứ trôi đi, hướng về phía trước và sống hòa bình.

Hình ảnh thân thiết của hai tình địch tin đồn khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Nhiều người để lại bình luận ủng hộ: “Dễ thương quá”, “Tốt cho họ”, “Hai người trông tuyệt vời khi ở cùng nhau”, “Họ gợi nhớ đến mối quan hệ được cải thiện gần đây của gia đình Beckham”, “Tôn trọng Selena”, “Cách tuyệt vời để kết thúc những tin đồn”… Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng hai người đẹp đang “diễn”.

Cuộc gặp mặt được mong chờ suốt nhiều năm qua diễn ra chỉ vài tuần sau khi Hailey Bieber lần đầu chia sẻ về cuộc nói chuyện với Selena Gomez.

Trong podcast Call Her Daddy của Alexandra Cooper ngày 28/9, siêu mẫu sinh năm 1996 khẳng định chưa bao giờ chen chân vào chuyện tình cảm của Justin với bất kỳ ai, cũng không có chuyện “cướp” giọng ca Peaches từ nữ diễn viên Only Murders in the Building. Cô nhấn mạnh Justin đã “khép lại một chương” với Selena trước khi cầu hôn cô ở Bahamas vào tháng 7/2018.

Hailey cũng xác nhận từng nói chuyện với đàn chị nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể. “Tôi không nợ cô ấy bất cứ thứ gì. Không ai trong chúng tôi nợ ai bất cứ điều gì ngoài sự tôn trọng. Tôi tôn trọng cô ấy… Mọi người ở bên chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đều ổn và chúng tôi có thể rời khỏi nó một cách rõ ràng và tôn trọng. Điều đó mang lại cho tôi nhiều bình yên”, Hailey nói.

Justin Bieber và Selena Gomez bắt đầu hẹn hò năm 2010. Suốt 8 năm bên nhau, hai ca sĩ liên tục gặp trục trặc, chia tay rồi làm lành. Trong thời gian trở về cuộc sống độc thân, Justin qua lại với Hailey, Sofia Richie và nhiều người đẹp khác.

Cuối năm 2017, Justin và Selena tái hợp lần cuối cùng rồi kết thúc vào tháng 3/2018. Tháng 6 cùng năm, Justin quay lại với Hailey. Hoàng tử nhạc Pop cầu hôn bạn gái kém 2 tuổi vào tháng 7/2018 trong kỳ nghỉ ở Bahamas. Hai tháng sau, họ đăng ký kết hôn. Vì lý do này, người hâm mộ của Selena luôn chỉ trích Hailey là “người thứ ba”.

