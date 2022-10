Biệt thự 60 triệu USD của Kim Kardashian bị đột nhập

TPO - Một người đàn ông đã bị bắt khi cố gắng đột nhập và ẩu đả với các vệ sĩ tại khu biệt thự của ngôi sao truyền hình Kim Kardashian.

Ngày 16/10, TMZ đưa tin một kẻ đột nhập có danh tính là Deandre Williams đã bị bắt khi cố gắng vượt qua hàng rào để đột nhập vào biệt thự của Kim Kardashian tại Hidden Hills, California. Vụ đột nhập tại biệt thự có giá trị lên tới 60 triệu USD diễn ra vào ngày thứ Bảy 15/10.

Theo điều tra của cảnh sát, thông qua camera an ninh, Deandre Williams đã rình rập nhiều ngày bên ngoài nhà của Kim Kardashian. Khi hắn vừa vượt qua hàng rào, hệ thống phát hiện xâm nhập đã phát ra cảnh báo. Tên trộm chưa kịp bước chân qua cửa nhà của ngôi sao truyền hình đã bị các vệ sĩ bắt giữ. Hắn chống trả quyết liệt nhưng vẫn đưa về đồn cảnh sát lúc 11h.

Theo TMZ, Deandre Williams khai nhận là một người say mê ngôi sao Keeping Up With the Kardashians. Kim và các con cô đều không ở nhà khi sự việc xảy ra. Đến chiều, Kim đi dạo phố cùng con trai Saint West với tâm trạng thoải mái.

Năm 2022, một vụ việc tương tự cũng xảy ra khi một người đàn ông 24 tuổi cố gắng đột nhập vào nhà của Kardashian. Năm 2017, những tên trộm cũng đã nhắm vào dinh thự của Bel Air, khi đó Kim và nam ca sĩ Kanye vẫn còn là vợ chồng.

Năm 2016, ngôi sao mạng xã hội bị cướp tại Paris và bị đánh cắp nhiều trang sức trị giá hơn 10 triệu USD. Kẻ cướp sau khi bị bắt đã chỉ trích Kim và những người khác vì hay khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội. "Họ nên bớt phô trương hơn một chút đối với những người không có điều kiện. Đối với một số người, hành động đó mang tính khiêu khích", tên cướp Yunis Abbas nói.

Kim Kardashian là ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Bên cạnh đó, cô còn phát triển kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau như thời trang, mỹ phẩm, trò chơi điện tử. Năm 2021, tạp chí Forbes công bố Kim Kardashian trở thành tỷ phú với khối tài sản hơn 1 tỷ USD.