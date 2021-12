Bom tấn 'Spider-Man: No Way Home' lập kỷ lục khó tin sau 3 ngày công chiếu

TPO - Chỉ sau 3 ngày công chiếu, Spider-Man: No Way Home đạt kỷ lục phòng vé, khuấy động thị trường điện ảnh giữa thời kì đại dịch.

Spider-Man: No Way Home đã chính thức ra mắt, tạo ra “cơn sốt” phòng vé trên toàn thế giới giữa thời kỳ đại dịch. Chỉ sau 3 ngày công chiếu, phần 3 của Người Nhện đã thu về 587,2 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm 2021.

Với số liệu này, Spider-Man: No Way Home đứng thứ 3 về doanh thu ra mắt mọi thời đại, xếp sau Avengers: Endgame (1,2 tỷ USD) và Avengers: Infinity War (640 triệu USD). Điều đặc biệt, Người Nhện đạt doanh thu khủng khi chưa xác định ngày phát hành tại thị trường "cá kiếm" Trung Quốc. Ở nội địa, bộ phim xuất sắc thu về 253 triệu USD vào cuối tuần.

Trên bình diện quốc tế, Spider-Man: No Way Home mang về 334,2 triệu USD từ 60 thị trường. Phim đạt tỷ lệ người xem “khủng” ở Tây Âu, dẫn đầu là Vương quốc Anh. Tại đây, doanh thu bán vé đạt 41,4 triệu USD trong 5 ngày mở bán. Phim mở màn tại Pháp với 17,8 triệu USD, Ý với 13 triệu USD, Đức với 11,4 triệu USD và Tây Ban Nha với 10,4 triệu USD. Ở Đông Âu, Nga dẫn đầu với 17,4 triệu USD, tiếp theo là Ukraine (2,4 triệu USD) và Thổ Nhĩ Kỳ (1,4 triệu USD).

Các quốc gia Mỹ Latinh thu về tổng cộng 79,5 triệu USD, trong đó tổng số tiền trong 5 ngày của Mexico đạt 32,4 triệu USD, mức cao nhất mọi thời đại của quốc gia này. Argentina cũng đạt doanh thu phòng vé cao nhất với 6,8 triệu USD và Ecuador với 3,7 triệu USD.

Tại châu Á, Spider-Man: No Way Home ghi dấu ấn lớn nhất ở Hàn Quốc (23,7 triệu USD), tiếp theo là Ấn Độ (18,2 triệu USD) và Hồng Kông (6,3 triệu USD). Các thị trường đáng chú ý khác bao gồm Ả Rập Xê-út (5,2 triệu USD), Israel (2,7 triệu USD) và New Zealand (2,3 triệu USD).

Trong những tuần tới, Spidey sẽ công chiếu tại Thái Lan (23 tháng 12), Nhật Bản (7 tháng 1) và Philippines (8 tháng 1).

Các nhà phê bình đã dành nhiều lời tán thưởng cho Spider-Man, bộ phim đạt điểm CinemaScore A + và điểm trung bình trên Rotten Tomatoes là 99%.

Spider-Man: No Way Home là thứ 3 của chuỗi sê-ri Người Nhện do Peter Parker (Tom Holland thủ vai). Trong phần này, danh tính của Người Nhện bị tiết lộ, anh đã yêu cầu Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dùng phép thuật để thay đổi thực tại khiến cả thế giới quên rằng Parker là Người Nhện. Nhưng phép thuật của Strange đã vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau, mở ra đa vũ trụ. Theo đó là sự trở lại của các nhân vật phản diện như Green Goblin và Doctor Octopus (Alfred Molina),…

Hà Trang