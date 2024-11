Bóc gỡ đường dây buôn bán pháo xuyên quốc gia

TPO - Người đàn ông 31 tuổi được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán pháo "khủng" xuyên quốc gia. Công an xác định, từ tháng 9 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã mua bán gần 3 tấn pháo các loại, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/11, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 6 đối tượng mua bán pháo xuyên quốc gia.

Trước đó, vào tháng 9/2024, Công an huyện Đức Thọ phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn. Các đối tượng móc nối mua pháo từ Campuchia rồi đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Thọ đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh lập án đấu tranh.

Đến ngày 18/11, tổ công tác đã thành lập 8 tổ, gồm 60 cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp bắt giữ 6 đối tượng.

6 đối tượng này gồm: Hoàng Khắc Phi (SN 1993), Trương Quang Thống (SN 1988), Lê Viết Thành (SN 2001), Đinh Quang Nhật (SN 1995) cùng tỉnh Gia Lai; Hồ Nghĩa Tuấn Anh (SN 1996, trú tỉnh Đắk Lắk) và Kiều Xuân Sơn (SN 2008, trú TP Hà Nội).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại, 4 xe ô tô, 15 điện thoại, 3 khẩu súng, 1 kiếm nhật và nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng Khắc Phi là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển pháo “khủng”. Tại cơ quan điều tra, Phi khai đã từng làm việc tại Campuchia nên móc nối với một số đối tượng tại đây vận chuyển pháo về Việt Nam tiêu thụ.

Khi đưa pháo về, Phi bán cho Đinh Quang Nhật. Sau đó Nhật chỉ đạo phân công Trương Quang Thống, Lê Viết Thành, Hồ Nghĩa Tuấn Anh vận chuyển pháo về tập kết tại kho ở thành phố Pleiku đóng gói phân loại, sau đó mang đi tiêu thụ.

Để buôn bán số lượng lớn pháo nói trên, các đối tượng đã tham gia hội nhóm mua bán trên không gian mạng, sử dụng Facebook, Telegram để tìm kiếm người mua. Khi tìm được người mua pháo, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Đặc biệt pháo được bọc chuyển qua xe khách hoặc thuê shipper chuyển hàng, hoặc dùng xe ô tô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng.

Công an xác định, với thủ đoạn trên từ tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã mua bán gần 3 tấn pháo các loại, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.