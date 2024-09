Bộ Y tế lên tiếng vụ 13 học sinh nhập viện, 1 em tử vong

TPO - Trước thông tin về 13 trường hợp học sinh của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có biểu hiện sốt, đau đầu, đau bụng, nôn nhập viện, sau đó 1 em tử vong, chiều 4/9, Bộ Y tế đã có phản hồi liên quan đến sự việc này.

Ngày 4/9, Cục Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết qua phương tiện thông tin đại chúng được biết từ ngày 29/8 đến ngày 2/9 có 13 học sinh của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có biểu hiện sốt, đau đầu, đau bụng, nôn,… đến khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Đáng chú ý có một trường hợp nặng xin về và tử vong tại nhà.

Để kịp thời xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, Cục Quản lí Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tìm nguyên nhân gây bệnh, đưa ra các biện pháp điều trị, kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế và tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (nếu có) để hạn chế tối đa số mắc, số tử vong.

Trong trường hợp cần thiết đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương cử đoàn công tác làm việc trực tiếp tại tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan và các biện pháp đã triển khai cùng với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai các phương án điều trị cho người bệnh.

Đồng thời Bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện và báo cáo thường xuyên kết quả về Cục Quản lí Khám, chữa bệnh trước 16h00 hàng ngày để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Nguyên, trong kì nghỉ lễ 2/9, sau tiếp nhận thông tin 3 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên mắc bệnh, phải chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên thực hiện điều tra, giám sát các trường hợp cụ thể.

Ghi nhận bước đầu cho thấy trường hợp nặng nhất là em V.M.C, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là học sinh lớp Điện trung cấp K57, ở tại phòng 209 K2 - khu Kí túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Ngày 31/8, gia đình em C. xin Bệnh viện cho em C. được về nhà. Sau đó em C. tử vong tại gia đình.