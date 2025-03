Bộ Y tế công bố kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera của Hằng 'Du Mục' và Quang Linh Vlogs

TPO - Ngày 20/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera).

Cục An toàn thực phẩm cho hay, trước thông tin về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera) quá mức trên các nền tảng xã hội, ngày 6/3/2025 Cục An toàn thực phẩm đã ban hành các công văn số 396/ATTP-PCTTR gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt kinh doanh sản phẩm này tại TP.HCM và công văn số 398/ATTP-PCTTR gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Qua đó yêu cầu khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Các Đoàn của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra các cơ sở nêu trên và lấy mẫu sản phẩm gửi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm

Ngày 19/3 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu theo đó các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm thêm 1 số chất và chỉ tiêu an toàn. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm thì các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định. Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lí các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Viên kẹo rau củ Kera là sản phẩm được giới thiệu do Công ty Cổ phần Asia Life (địa chỉ ở Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (viết tắt là CER Group) có trụ sở ở TP.HCM, do Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlogs và một số thành viên sáng lập.

Sau khi phát ngôn trên một phiên livestream “một viên kẹo tương đương đĩa rau”, một người tiêu dùng sở hữu hơn 590.000 người theo dõi trên TikTok cho biết đã gửi viên kẹo này đi kiểm định hàm lượng chất xơ. Kết cho thấy trong 100gr sản phẩm có 0,51gr chất xơ tổng, chỉ tương đương lượng chất xơ có trong 1/6 quả chuối. Hộp kẹo thực tế 96g đóng gói 32 viên, như vậy một viên kẹo chỉ chứa 16mg chất xơ.

Thông tin này sau khi được công bố đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng “Du Mục” đã xin lỗi sau ồn ào quảng cáo "lố". CER Group cam kết và hướng dẫn thủ tục hoàn tiền cho khách hàng đã mua sản phẩm kẹo rau.