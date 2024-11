Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyển đổi số là lời giải cho những vấn đề lớn

TPO - Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số là động lực chính của sự phát triển, giải quyết nhiều vấn đề đang đặt ra với thực tiễn phát triển của đất nước, hướng tới hoàn thành hai mục tiêu 100 năm.

Sáng 27/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý IV/2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến với hơn 400 điểm cầu đến các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối, với sự tham dự của hơn 20 nghìn cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng trình bày chuyên đề "Một số chủ trương lớn của Đảng về chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết rất quan trọng về chuyển đổi số, hướng tới hai mục tiêu 100 năm (2030 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao).

Bộ trưởng Hùng cho rằng, nếu không có sự phát triển bứt phá, rất khó đạt được hai mục tiêu nói trên. Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới, để "hóa rồng, hóa hổ" đều trải qua giai đoạn tăng trưởng 2 con số (trên 10%).

Ông Hùng phân tích, Việt Nam đang đặt mục tiêu bước vào giai đoạn tăng trưởng đạt 2 con số. Tuy nhiên, do đang ở mức thu nhập trung bình, nên việc tăng trưởng đang rất khó. Tuy nhiên, càng khó thì càng phải tìm cách, bằng con đường đặc biệt - chuyển đổi số. Theo ông Hùng, để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam cần tăng trưởng trên 10% ít nhất trong 10 năm liên tục, hướng tới hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm.

"Cần đặt mục tiêu cao, làm theo cách cũ không được thì phải chuyển đổi số. Nếu không có quyết tâm lớn, quyết tâm thay đổi thì cứ làm theo cách cũ, khi đó phát động chuyển đổi số cũng không ai làm", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Nói về những thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số tạo ra những cơ hội mới, Bộ trưởng Bộ TT&TT nêu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cơ hội để Việt Nam "vươn mình" đã chín muồi, đưa tới những khát vọng phát triển mới cho đất nước.

Cuộc di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử

Đi vào các vấn đề cụ thể, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số tạo ra môi trường sống mới, không gian sống mới, với các mối quan hệ mới, của cải mới, cách thức quản lý mới... Cuộc di chuyển của con người từ "thế giới thực" sang "thế giới ảo" đang diễn ra - được cho là cuộc di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử.

Theo Bộ trưởng TT&TT, chuyển đổi số là động lực chính của sự phát triển, giải quyết nhiều vấn đề đang đặt ra với thực tiễn phát triển của đất nước, như việc tăng năng suất lao động; áp dụng vào quản lý xã hội...

"Ví dụ, ở Hà Nội áp dụng cơ sở dữ liệu hệ thống đường ống, đường dây điện, cáp viễn thông dưới lòng đường, khi sửa chữa sẽ biết chính xác ở vị trí nào, không phải cắt xẻ, đào lên lấp xuống nhiều như bây giờ", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, nếu áp dụng công nghệ vào hệ thống đèn giao thông, ở một số ngã tư, có thể có các camera quét số lượng các phương tiện để điều chỉnh tín hiệu đèn nhanh hay chậm, phục vụ cuộc sống. Hay như, nhờ tiến bộ của khoa học công nghệ, một giáo viên dạy tiếng Anh giỏi nhất nước có thể dạy trực tuyến cho hàng triệu người ở khắp nơi...

Theo ông Hùng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến cụm từ "cách mạng", nghĩa là thay đổi căn bản, cái mới thay thế cái cũ. Chuyển đổi số "chạm vào cái gì là cái đó thay đổi". Ví dụ, trước đây hội nghị chỉ 300 - 500 người là rất đông, nhưng hiện nay có thể lên tới cả triệu người nhờ trực tuyến.

Lợi ích của chuyển đổi số cũng thúc đẩy thay đổi công tác quản trị của Chính phủ. Trước đây, Trung ương "ôm" nhiều việc vì sợ không quản lý được, nhưng nhờ "môi trường số", hiện nay từ Trung ương có thể "nhìn" thấy ở tận xã đang làm gì. Việc này tạo động lực cho phân cấp, phân quyền, giải bài toán giám sát...

Tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT chia sẻ về "thể chế số", tạo cơ chế, chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, khơi thông các nguồn lực phát triển. Theo ông Hùng, "hạ tầng số" hiện nay được coi là hạ tầng chiến lược, quan trọng như hạ tầng giao thông, năng lượng. Về nhân lực số, cán bộ phải có kỹ năng số, tư duy số, quản lý số... "Tôi rất mong mọi người dùng ChatGPT để cảm nhận thế nào là AI", ông Hùng nói sau khi nêu nhiều ví dụ cụ thể.

“Chuyển đổi số là lời giải cho những vấn đề lớn của Việt Nam mà chưa có lời giải bền vững: năng suất lao động thấp; cạn kiệt tài nguyên; thiên tai và biến đổi khí hậu; khoảng cách nông thôn và thành thị; phòng chống tham nhũng và tiêu cực; chất lượng cán bộ công chức; bộ máy nhà nước cồng kềnh; chất lượng thể chế; năng lực cạnh tranh quốc gia” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Hùng cũng nhấn mạnh đến yếu tố "an toàn số", Việt Nam muốn thịnh vượng thì phải thịnh vượng trên không gian mạng và phải bảo vệ được sự thịnh vượng đó trên không gian mạng. Chuyển đổi số gắn với đảm bảo an ninh, an toàn là tất yếu khách quan. Kinh tế số và an toàn, an ninh mạng giống như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải là cường quốc an toàn, an ninh mạng nếu muốn trở thành nước phát triển.

Đáng chú ý, Bộ trưởng TT&TT nêu, Đảng chủ trương phải đi đầu về chuyển đổi số, bởi "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Chuyển đổi số ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội; giúp tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Về Chính phủ số, theo ông Hùng, đến năm 2025 sẽ kết thúc giai đoạn Chính phủ điện tử, ít nhất 70% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến toàn trình. "Từ 2026 chuyển toàn lực xây dựng Chính phủ số. Số hoá toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước, kết nối các cơ sở dữ liệu", ông Hùng nói...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe chuyên đề: "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị, trọng tâm là "Gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" do ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.



Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm nêu rõ, đây là 2 chuyên đề quan trọng, thiết thực và rất ý nghĩa trong bối cảnh các cấp ủy đảng, ban, bộ, ngành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nhằm sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiếp tục đưa đất nước phát triển, vững vàng trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến nhằm vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục.

Cùng với đó là đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; chủ động tham gia chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng; tăng cường tự đào tạo bồi dưỡng, nhất là đối với yêu cầu của chuyển đổi số trong thực hiện chuyên môn.

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nghiên cứu, chủ động, tích cực tham mưu xây dựng tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng" nhằm tạo tiền đề quan trọng đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới; cần có sự đoàn kết, dũng cảm và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung.