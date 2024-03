Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi thực hiện lối sống xanh

TPO - Do bận bịu thu dọn đồ đạc ở cửa soi chiếu an ninh nên bố mẹ cháu bé có phần không để ý con đang ngồi trên bàn dịch dần về phía mép, rồi ngã xuống đất. Nữ nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài, Hà Nội đã kịp thời đỡ em bé bị ngã.