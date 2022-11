Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp tất toán đúng hạn trái phiếu cho nhà đầu tư

TPO - Sáng 29/11, người đàn ông 45 tuổi ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú (TPHCM) mang can xăng đến trước cửa nhà hàng xóm rồi bất ngờ châm lửa đốt.

TPO - Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng nhiệt độ giảm xuống còn 12-15 độ C. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.