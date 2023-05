Bộ Tài chính xử lý 350 đơn khiếu nại bảo hiểm nhân thọ

TPO - Bộ Tài chính phân loại, xử lý 350 đơn tố cáo liên quan đến bảo hiểm nhân thọ liên kết với ngân hàng. Bộ này cũng cung cấp thông tin và chuyển đơn thư của người dân tới cơ quan của Bộ Công an điều tra, xử lý.

Ngày 5/5, Bộ Tài chính cho biết, sau khi nhận được thông tin và đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân đã gửi công văn chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Bộ này cũng làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp bảo hiểm có phản ánh của khách hàng, yêu cầu xem xét, xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng.

Đã có 192 kiến nghị của người dân phản ánh qua điện thoại và 299 kiến nghị của người dân phản ánh qua email đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng. Bộ Tài chính đã phân loại xử lý 350 đơn đề tố cáo liên quan đến bảo hiểm liên kết với ngân hàng.

“Bộ Tài chính phối hợp làm việc, cung cấp thông tin cho Bộ Công an nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính; chuyển đơn thư phản ánh hành vi có dấu hiệu hình sự sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An để xử lý theo quy định pháp luật”, Bộ Tài chính cho biết.

Để nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm, nhiều điều khoản được bổ sung trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Dự kiến, nghị định này sẽ có quy định riêng về việc triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng; tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong giám sát hoạt động tư vấn của đại lý. Doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm và nêu rõ quyền lợi, thời hạn, nghĩa vụ đóng phí, cung cấp thông tin và các lưu ý quan trọng khác.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng cao. Trường hợp nếu phát hiện sai phạm, cơ quan chuyên môn sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 75.338 tỷ đồng (tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước). Chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 23.521 tỷ đồng (tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước).

Từ tháng 9/2022 đến nay, báo Tiền Phong liên tục có bài viết phản ánh về việc, đại lý bảo hiểm tư vấn không đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Thậm chí, nhiều trường hợp, khách hàng gửi tiết kiệm bị nhân viên ngân hàng tư vấn lập lờ chuyển sang mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.