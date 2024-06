Bộ phim Thái đang đe dọa điện ảnh Việt

TPO - Phim Thái Lan “Gia tài của ngoại” có ý tưởng không mới. Song, tác phẩm vẫn chinh phục khán giả nhờ kịch bản được xây dựng chắc chắn và diễn xuất tự nhiên.

Gia tài của ngoại (tựa tiếng Anh: How to make millions before grandma dies) từng tạo cơn sốt khi ra mắt ở quê nhà Thái Lan vào tháng 4, hiện giữ kỷ lục là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2024 tại xứ Chùa Vàng.

Ra rạp Việt muộn màng sau hai tháng, tác phẩm vẫn được khán giả chú ý, nhanh chóng hạ gục phim hoạt hình Doraemon: Nobita Và Bản Giao Hưởng Địa Cầu để đứng đầu bảng xếp hạng của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Dự án Thái Lan cũng đang đe dọa phim Việt ra mắt cùng thời điểm là Móng vuốt,tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt tại phòng vé.

Mô-típ quen thuộc

Nhân vật chính trong Gia tài của ngoại là M (Billkin) – chàng trai trẻ quyết định bỏ học để theo đuổi ngành game. M mong ước sẽ kiếm được thật nhiều tiền và trở nên giàu có nhưng cuộc đời không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Mọi chuyện thay đổi khi M hay tin bà ngoại Amah (Usha Seamkhum) đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thế là cậu nảy sinh ý định táo bạo, muốn trở thành “cháu cưng” để được thừa kế gia sản bà để lại.

Từ đó, M phải tạm gác giấc mơ game thủ để thay đổi bản thân 180 độ. Cậu không còn thờ ơ với chuyện gia đình mà tìm mọi cách để gần gũi và chiếm được tình cảm của bà.

Song, chàng trai trẻ cũng nhanh chóng nhận ra những điều còn giá trị hơn cả tài sản sau khoảng thời gian sống cùng bà.

Thuộc thể loại tình cảm gia đình, Gia tài của ngoại có nội dung không quá mới. Suốt 127 phút, kịch bản cũng không có nhiều nút thắt, cao trào.

Chuyện phim chủ yếu xoay quanh cuộc sống đời thường, mối quan hệ giữa hai bà cháu M và Amah. Hàng ngày, M trở thành người bạn cùng trò chuyện, tâm sự với bà. Cậu giúp ngoại mua đồ, dẫn bà lên cầu thang hay đem đồ ra chợ bán.

Dù bệnh nặng, bà Amah không hề buồn bã mà luôn có cái nhìn tích cực, bình thản. Thậm chí, bà còn là người động viên và dạy cho M nhiều bài học mà bấy lâu cậu không hề hay biết.

Tác phẩm là phim điện ảnh đầu tay của Pat Boonnitipat – từng làm nhiều series như Diary of Tootsies (2016), Project S the Series (2017), Bad Genius (2020)… Đạo diễn xử lý câu chuyện khá mượt mà, từ tốn dẫn dắt người xem đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác.

Boonnitipat sử dụng nhiều chi tiết khá tinh tế để khai thác mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bà Amah. Đó có thể là đôi dép cũ hay nồi cháo trắng bà nấu mỗi sáng. Đó cũng có thể là hình ảnh bà Amah lặng lẽ ngồi trên ghế với ánh mắt nặng trĩu tâm tư, chờ đợi con cháu ghé thăm vào mỗi cuối tuần.

Kịch bản cũng khéo léo cài cắm những tình huống hài hước nhẹ nhàng để phim không trở nên quá căng thẳng. Càng về cuối, mọi cảm xúc của người xem như vỡ òa khi bà Amah rụng hết tóc, đối diện cái chết. M cũng không còn đặt nặng chuyện tiền bạc khi mọi suy nghĩ đều dành hết cho bà.

Diễn xuất tự nhiên

Gia tài của ngoại được chú ý nhờ sự góp mặt của ngôi sao trẻ được yêu thích Billkin (Putthipong Assaratanakul). Nổi lên từ series I told sunset about you (2020), nam diễn viên sinh năm 1999 chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ ngoại hình đẹp và gương mặt sáng.

Đảm nhận vai chính M, Billkin cho thấy sự tiến bộ về mặt diễn xuất cũng như thấu hiểu tâm lý nhân vật. Anh hóa thân tự nhiên và phối hợp ăn ý với bạn diễn, giúp câu chuyện gần gũi và dễ cảm hơn.

Nữ diễn viên lớn tuổi Usha Seamkhum cũng để lại nhiều thiện cảm trong vai người bà đau ốm. Trong phim, bà có nhiều phân đoạn nặng về tâm lý nhưng lại thể hiện tự nhiên, không lên gân, từ đó lấy được nước mắt của người xem.

Thông qua mối quan hệ giữa các nhân vật, phim cũng khắc họa thông điệp về sự khác biệt giữa các thế hệ, mâu thuẫn gia đình trong xã hội hiện đại. Dù bối cảnh đặt ở xứ Chùa Vàng nhưng câu chuyện lại gần gũi, không quá xa lạ với người Việt.

Nhiều khán giả sau khi xem phim đã để lại cảm xúc tích cực, so sánh với Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải. Cả hai tác phẩm đều kể về những phụ nữ lớn tuổi nhưng phải sống trong cảnh cô đơn, thiếu vắng tình thân.

Điểm trừ của phim là thời lượng hơi dài. Một số phân đoạn còn hơi cũ, chủ yếu được cài cắm để lấy nước mắt người xem. Ngoài ra, cái kết cũng dễ đoán nên chưa thuyết phục được đối tượng khó tính.

Nhìn chung, Gia tài của ngoại có ý tưởng không quá mới. Song, lối kể dung dị và diễn xuất chân thật của dàn diễn viên là yếu tố giúp câu chuyện có nhiều cảm xúc, chạm được đến trái tim của người xem.

Đó cũng là lý do phim thắng lớn tại Thái Lan và chinh phục thành công khán giả Việt.