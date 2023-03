Bộ Công Thương sắp thanh lý 21 ôtô Camry, Land Cruiser, Mercedes

Lô tài sản sắp thanh lý của Bộ Công Thương bao gồm 21 chiếc xe Toyota Camry, Mitsubishi Pajero, Hyundai Country, Mercedes Benz... đã sử dụng trong khoảng thời gian 14-22 năm.

Văn phòng Bộ Công Thương cho biết đơn vị đang có nhu cầu thẩm định giá khởi điểm cho lô tài sản là ôtô theo giá trị thực tế để làm cơ sở thanh lý tài sản theo quy định.

Theo đó, lô tài sản này bao gồm 21 chiếc ôtô con, khách 5-29 chỗ nhãn hiệu Toyota loại Camry, Corolla Altis, Zace, Hiace, Inova, Land Cruiser; Mitsubishi Jolie, Mitsubishi Pajero; Hyundai Country; Mercedes Benz; Ford everest, Ford Laser năm sản xuất từ 2000 đến 2007.

Theo danh sách, số xe trên đã sử dụng trong khoảng thời gian 14-22 năm và chạy được 124.000-384.000 km. Bộ Công Thương cho biết 21 chiếc xe có nguyên giá từ 400 triệu đồng đến 940 triệu đồng.

Loại tài sản Năm sản xuất Số km đã sử dụng Nguyên giá Toyota Camry đen 5 chỗ 2003 384.280 583,9 triệu đồng Toyota Camry đen 5 chỗ 2004 316.372 733,6 triệu đồng Toyota Camry xanh 5 chỗ 2001 277.024 656,9 triệu đồng Toyota Camry xanh 5 chỗ 2000 333.113 512,9 triệu đồng Toyota Camry ghi hồng 5 chỗ 2001 275.676 549,1 triệu đồng Toyota Camry đen 5 chỗ 2003 303.552 688,3 triệu đồng Toyota Camry xanh 5 chỗ 2000 193.574 512,9 triệu đồng Toyota Corolla Altis xanh 5 chỗ 2004 251.820 551,5 triệu đồng Toyota Corolla Altis đen 5 chỗ 2004 256.660 544,3 triệu đồng Toyota Corolla Altis đen 5 chỗ 2001 285.520 408,5 triệu đồng Toyota Corolla Altis xanh 5 chỗ 2002 251.132 411,5 triệu đồng Toyota Zace ghi vàng 7 chỗ 2005 292.608 514,3 triệu đồng Toyota Hiace 16 chỗ 2003 334.425 400 triệu đồng Toyota Inova ghi hồng 8 chỗ 2007 334.052 689 triệu đồng Toyota Land Cruiser trắng 8 chỗ 2006 282.389 575,5 triệu đồng Mitsubishi Jolie ghi 7 chỗ 2004 322.253 452,7 triệu đồng Mitsubishi Pajero xanh 7 chỗ 2004 347.230 936,5 triệu đồng Ford everest đen 7 chỗ 2005 330.074 581 triệu đồng Ford Laser đen 5 chỗ 2005 175.559 577,5 triệu đồng Hyundai Country 29 chỗ 2005 254.190 843,1 triệu đồng Mercedes Benz ghi 16 chỗ 2005 124.054 550 triệu đồng

Thời gian gần đây, nhiều tài sản là ôtô của cơ quan công quyền và doanh nghiệp Nhà nước đang được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm vài chục triệu đồng. Hồi cuối tháng 12/2022, 15 chiếc ôtô thương hiệu Toyota, Mitsubishi, Ford... đã qua sử dụng của Bệnh viện Bạch Mai đang được đấu giá với mức khởi điểm hơn 541 triệu đồng.

Chẳng hạn, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đang đấu giá ôtô Mitsubishi Pajero sản xuất năm 2006 với giá khởi điểm 61 triệu đồng; Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Lào Cai cũng đang đấu giá xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2019 với giá khởi điểm 270 triệu đồng; UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đấu giá chiếc xe Toyota Zace năm 2003 với giá 55 triệu đồng; Công đoàn Công Thương Việt Nam đấu giá xe Ford Escape sản xuất 2005 giá khởi điểm 119 triệu đồng...

Mới đây, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô công. Theo đó, dự thảo đã điều chỉnh tăng giá mua ôtô phục vụ công tác chung trên cơ sở khảo sát giá mua mới xe trên thị trường năm 2022.

Theo đó, mức giá mua xe loại một cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe (tăng so với quy định hiện hành là 230 triệu đồng/xe). Trường hợp cần trang bị loại ôtô 7-8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe (tăng so với quy định hiện hành là 500 triệu đồng/xe); xe 6-12 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe (tăng so với quy định hiện hành là 200 triệu đồng/xe).

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định về giá mua xe đối với xe phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù của các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, giá mua xe tối đa là 5 tỷ đồng/xe.

Ngoài số xe quy định như trên, mỗi bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được trang bị một xe với mức giá tối đa là 4,5 tỷ đồng/xe và một xe với mức giá tối đa 2,8 tỷ đồng/xe.