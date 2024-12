Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Cảnh vệ

TPO - Ngày 19/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và các văn bản liên quan. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Cục Hàng không Việt Nam, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an (Hà Nội) tới các điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng và Công an TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, tại Kỳ họp thứ 7 ngày 28/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Đây là văn bản pháp luật có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao nền tảng pháp lý cho lực lượng Cảnh vệ nói riêng và Công an nhân dân nói chung trong bối cảnh hiện đại.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phổ biến, tuyên truyền toàn diện sâu sắc nội dung các chính sách cơ bản của Luật, cụ thể: Bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Xác định tiêu chí các hội nghị, lễ hội là đối tượng cảnh vệ; Hoàn thiện chính sách về biện pháp cảnh vệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ; Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng cảnh vệ không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10, Luật Cảnh vệ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại.

Đối với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan, tập trung quán triệt các nội dung quy định chi tiết để thuận lợi áp dụng trên thực tế, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm khi áp dụng các biện pháp cảnh vệ.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu ngay sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và các văn bản có liên quan, triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ hội nghị đã đặt ra.