Bộ Công an tiếp tục sửa chữa, xây mới hàng trăm căn nhà cho người dân Lạng Sơn

TPO - Mới đây, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Bộ Công an tiến hành sửa chữa, xóa toàn bộ 393 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; trong đó có 292 nhà xây mới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 19/01/2025.

Ngày 28/11, tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Buổi lễ có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an; ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Được triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2024 – 2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với các cấp chính quyền huyện Lộc Bình để xây dựng và sửa chữa 393 căn nhà, trong đó có 292 căn nhà mới. Mục tiêu là hoàn thành xây dựng các căn nhà này trước ngày 19/01/2025.

Để thực hiện chương trình, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhận sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Công an, với nguồn kinh phí xã hội hóa cho việc xây dựng mới 292 căn nhà. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, và nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã chung tay đóng góp, với Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn vận động hỗ trợ 360 tấn xi măng và hơn 9.800m² gạch lát nền.

Đặc biệt, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động trên 700 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị và các huyện, thành phố để đảm bảo tiến độ xây dựng, như thành lập các Tổ công tác làm việc vào cả thứ bảy, chủ nhật để hỗ trợ việc dỡ nhà cũ, làm nền, đào móng và vận chuyển vật liệu. Đến ngày 27/11/2024, đã khởi công xây dựng 199/292 căn nhà, và phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào ngày 19/01/2025.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho 4 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mẫu, bao gồm các gia đình: ông Chu Văn Gióng (thôn Nà U, xã Lợi Bác), ông Nguyễn Bá Ngợi (khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương), bà Lường Thị Ngầm (thôn Khòn Sè, xã Sàn Viên), và bà Hoàng Thị Trảnh (thôn Pò Loỏng, xã Khuất Xá). Đồng thời, Bộ Công an cũng trao kinh phí hỗ trợ việc xóa nhà tạm cho lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và huyện Lộc Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với đời sống của nhân dân. Ông kêu gọi các sở, ban, ngành, cũng như các cấp chính quyền từ huyện đến xã, cùng phối hợp khẩn trương triển khai chương trình và vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức, hỗ trợ công cuộc xóa nhà tạm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tổ chức, cá nhân, cũng như cộng đồng, với phương châm "ai có gì góp nấy", thể hiện tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia trong cộng đồng.