Bộ Công an gấp rút xây 42 căn nhà ở cho người dân bị lũ quét ở Lào Cai

TPO - Để khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà cho các hộ dân bị mất nhà tại tỉnh Lào Cai. Mỗi căn nhà nhận được hỗ trợ 127 triệu đồng, với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng.

Đoàn công tác của Bộ Công an, do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự dẫn đầu, vừa làm việc với UBND huyện Bảo Yên và Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) để thảo luận về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm giúp họ sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Cơn bão số 3 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Lào Cai, dẫn đến ngập úng, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Huyện Bảo Yên chịu thiệt hại nặng nề với 84 người chết và mất tích, 5.190 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 290 nhà bị sập hoàn toàn, cùng với hàng ngàn hecta đất nông nghiệp bị thiệt hại, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.700 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về hỗ trợ nhà ở, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành rà soát và khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng 42 căn nhà cho các hộ dân bị mất nhà, trong đó huyện Bảo Yên chiếm đa số với 25 căn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 127 triệu đồng, với tổng kinh phí khoảng 5,334 tỷ đồng. Công tác xây dựng đang được triển khai nhanh chóng, phấn đấu hoàn thành sớm để bàn giao cho người dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh rằng Lào Cai là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3, nhưng Công an tỉnh đã chủ động và quyết liệt trong công tác khắc phục. Trong thời gian từ 3-5 ngày, nhiều hộ dân đã được hỗ trợ nhà ở.

Ông Nguyên cũng đề nghị Công an tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương tiếp tục huy động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân hoàn thiện các công trình cần thiết để ổn định cuộc sống. Với những căn nhà mới, các gia đình sẽ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trong chương trình, Đoàn đã thăm và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Văn Dự và anh Lự Văn Huynh, những hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn sau mưa lũ tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.