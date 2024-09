Bộ Công an phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3

TPO - Trước thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do bão số 3 và mưa lũ gây ra ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân vào chiều 11/9. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu công an các đơn vị, địa phương, với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ.

Cơn bão số 3, với sức gió mạnh lên đến cấp 14 và giật cấp 17, đã gây ra gió lớn, mưa to, ngập lụt nghiêm trọng tại các đô thị và vùng thấp trũng, cũng như sạt lở đất và lũ quét.

Tính đến 9h sáng 11/9, đã có 292 người chết và mất tích, trong đó có một số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã anh dũng hy sinh.

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng và quyết liệt trong công tác phòng chống, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, triển khai nhiều biện pháp ứng phó với thiên tai. Công an các đơn vị và địa phương đã tích cực sơ tán và di dời dân, bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Tại lễ phát động, đã có một phút tưởng niệm để bày tỏ lòng tiếc thương và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân, đồng thời ghi nhận tấm gương dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu người và bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh tình hình sau bão và hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn và lũ kéo dài, dẫn đến nhiều hậu quả phức tạp, đặc biệt về an ninh trật tự. Mặc dù đã có sự hỗ trợ từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng, nhưng hoàn cảnh người dân vùng bão lũ vẫn rất khó khăn do mất người thân, mất nhà cửa, bị cô lập và thiếu thốn lương thực, nước uống, và thuốc chữa bệnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an từ Trung ương đến cơ sở tích cực hưởng ứng lễ phát động, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại và tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương khi thi hành nhiệm vụ tại vùng bão lũ. Ông yêu cầu các đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, và Bộ Công an về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ.

Các đơn vị cần tổ chức quyên góp, hỗ trợ nhân dân và tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, bị thương; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng trong quá trình làm nhiệm vụ. Đồng thời, cần kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, và tuyên truyền về các hoạt động này, làm nổi bật hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Công an các địa phương cũng cần chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, rà soát các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời tham mưu sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, vệ sinh môi trường, cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men; bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm lợi dụng thiên tai để hoạt động.