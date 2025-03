Bộ Công an đưa hàng tấn thiết bị hiện đại sang Myanmar làm nhiệm vụ cứu hộ

Xuất phát từ tinh thần đoàn kết, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar, cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát mà đất nước và nhân dân Myanmar đang phải đối mặt, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội, với tinh thần khẩn trương, kịp thời, ngay trong đêm ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, thiết bị bảo hộ cá nhân và lựa chọn 6 cán bộ, chỉ huy tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an gồm các đồng chí: Trung tá Nguyễn Đình Dương, Đội trưởng, Đại úy Lê Diện Anh, Đại úy Kiều Văn Dũng, Đại úy Bùi Minh Đức, Thượng úy Lê Diện Anh, Thượng úy Nguyễn Quốc Cường. Đây là những cán bộ chiến sỹ CC&CNCH tinh nhuệ, có sức khỏe tốt, đã được huấn luyện, đào tạo bài bản, tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ và được trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phù hợp với thực tế hiện trường.