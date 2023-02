Bộ Công an đề nghị Thanh Hoá cung cấp thông tin dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đang kiểm tra, cung cấp thông tin liên quan đến dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá theo đề nghị của Bộ Công an.

Cụ thể, nội dung mà Bộ Công an đề nghị cung cấp là thông báo của cơ quan chức năng về việc thu hồi khu đất tập thể Nhồi tại phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hoá của Công an tỉnh Thanh Hoá; cung cấp các căn cứ về nội dung “khu đất đang để trống không còn tài sản gắn liền với đất” được thể hiện ở văn bản của cơ quan Nhà nước khi triển khai dự án này.

Trước đó, năm 2017, UBND TP Thanh Hoá có văn bản (do Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá Đào Trọng Quy ký) gửi ngành chức năng về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá tại phường An Hoạch, TP Thanh Hoá.

Văn bản trên có nội dung: Dự án đầu tư nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tại phường An Hoạch, TP Thanh Hoá do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 là chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (năm 2016)... Qua kiểm tra, khu đất này có nguồn gốc trước kia là khu tập thể của Công an tỉnh, thực tế khu đất đang để trống không còn tài sản gắn liền với đất, do đó không phải thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau đó, tháng 3/2019, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký quyết định về việc thu hồi hơn 2.737 m2 đất của Công an tỉnh Thanh Hoá giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 để thực hiện dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá.

Được biết, dự án được khởi công ngày 26/11/2019, gồm 1 tòa nhà cao 11 tầng với 180 căn hộ, có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào khoảng cuối năm 2021.