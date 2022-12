Bộ Công an thông tin diễn tiến điều tra loạt đại án

TPO - Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện C03, C01, Công an Hà Nội đã thông tin về diễn tiến điều tra loạt đại án như vụ Công ty Việt Á, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty CP AIC; Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh…

Ngày 19/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin kết quả tình hình công tác năm 2022. Tại cuộc họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về kết quả điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến các vụ án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm như, vụ nâng khống giá kit test COVID-19 xảy ra tại Công ty CP Việt Á, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty CP AIC... Liên quan vụ Công ty Việt Á, đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng C03, Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can. Trong đó công an địa phương đã khởi tố 27 vụ; Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố điều tra năm bị can. "Liên quan một số bị can giữ chức vụ, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra củng cố tài liệu chứng cứ, thu thập tài liệu đảm bảo điều tra khách quan, đúng quy định pháp luật", ông Hà thông tin. Đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, ông Hà cho biết, "Công tác truy bắt bà Nhàn và bảy người khác bỏ trốn đang được tiến hành khẩn trương. Hiện, C03 đã ban hành kết luận điều tra chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có cả tám người đang bỏ trốn. Cũng theo đại diện C03, việc kết luận điều tra vụ án đảm bảo tuân thủ quy định, cho thấy chất lượng điều tra đã được nâng lên. Việc điều tra không chỉ phụ thuộc vào lời khai mà đảm bảo thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội", ông Hà nói. Đối với bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cả 4 người đều bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những người này bị cáo buộc về hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019. Tại cuộc họp báo, đại diện cơ quan điều tra cho biết, trường hợp đối tượng tạm giam, tạm giữ bị bức cung nhục hình dẫn đến tử vong trong nhà tạm giam ở Vũ Thư, Thái Bình đã rà soát xử lý cán bộ. Hiện Cục điều tra, Viện Kiểm sát Tối cao đã khởi tố bắt giam những cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật... Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí đã đồng hành và bày tỏ mong muốn cơ quan báo chí trong và ngoài ngành giúp Bộ Công an truyền tải thông tin toàn quốc về Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thứ trưởng đề nghị các phóng viên tiếp tục quan tâm đồng hành, tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới. Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị lãnh đạo công an địa phương cung cấp thông tin nhanh, sớm, kịp thời nhất đến phóng viên các cơ quan báo chí. Minh Đức