Bình yên nơi… 'điểm nóng'

TP - “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” là mô hình được Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) thí điểm đầu tiên tại xã Quảng Đông. Sau 7 năm hoạt động, mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành mô hình điểm, được bộ Công an nhân rộng toàn quốc.

Gặp khó ló… sáng kiến

Từng là một địa phương nghèo khó, an phận nằm dưới chân dãy Hoành Sơn, xã Quảng Đông bỗng trở thành điểm nóng khi tỉnh Quảng Bình quyết định thành lập khu kinh tế, khu công nghiệp, rồi mở mang cảng biển Hòn La với mục tiêu, biến nơi đây thành một trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh.

Hàng loạt dự án lớn cần đất, thì đương nhiên người dân bản địa sẽ mất đất, thậm chí còn phải di dời nhà cửa, mồ mả ông cha… Những xung đột trong đền bù, giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Xác định vai trò quan trọng, to lớn của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, năm 2017, Công an huyện Quảng Trạch đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể triển khai thực hiện mô hình “Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trên địa bàn và chọn xã Quảng Đông để triển khai mô hình thí điểm.

Mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” được thành lập theo địa bàn chòm, xóm, mỗi tổ có từ 20 đến 50 thành viên là những người có uy tín trong dòng họ, khu dân cư. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ tự phòng là phối hợp cùng lực lượng Công an tuần tra, canh gác, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Thượng tá Lê Ngọc Nghị, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết: Từ mô hình thí điểm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại xã Quảng Đông, đến nay, toàn huyện Quảng Trạch đã xây dựng, duy trì và nhân rộng ở 17 xã trên địa bàn với 236 tổ, có 3.081 thành viên tham gia. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, các thành viên của tổ tự phòng đã chủ trì, xây dựng được 689 “Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự” có 11.216 thành viên đại diện các hộ gia đình tham gia.

Ngoài ra, hàng đêm, các thành viên của Tổ tự phòng còn vào từng ngõ, gõ từng nhà, gặp gỡ, trò chuyện với bà con, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư tình cảm, trao đổi nhắc nhở gia đình thực hiện tốt việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, ấm no, hạnh phúc. “Tui thường động viên anh em, là lấy tinh thần và trách nhiệm thôi chứ làm thì không có lương, không có phụ cấp. Mình cứ mang cái tâm huyết của mình để phục vụ nhân dân nhưng cũng là phục vụ chính gia đình mình, làng xóm mình” - ông Tưởng Văn Duy, Tổ trưởng Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ thôn Vĩnh Sơn chia sẻ.

Nhân rộng toàn quốc

Từ mô hình thí điểm đầu tiên, đến nay, toàn xã Quảng Đông đã triển khai, nhân rộng được 11 Tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và 13 nhóm “Liên gia tự quản an ninh trật tự” có trên 300 thành viên là đại diện các hộ gia đình tự nguyện tham gia. Mỗi thành viên trong Tổ tự phòng và nhóm liên gia tự quản đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc kết nối tình làng, nghĩa xóm, tuyên truyền, vận động bà con, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, hương ước của thôn, xóm đề ra.

Từ khi có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, anh Cao Minh Thái đã hăng hái tham gia và trở thành Tổ trưởng Tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” thôn 19-5. Anh Thái nói, tham gia hoạt động trong Tổ tự phòng giúp cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn, gia đình hoà thuận, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, không mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá trong việc cưới, tang, lễ hội… “Anh em trong Tổ còn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề để đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và tạo được công ăn, việc làm cho con em trong dòng họ, địa phương” - anh Thái cho biết thêm.

Từ chỗ là điểm nóng về an ninh trật tự, từ khi có mô hình Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, địa bàn Quảng Đông ngày một khởi sắc, đổi mới, vươn lên thoát nghèo, trở thành xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới và dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 7 năm qua, Tổ tự phòng thực sự là “cánh tay nối dài” giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển vững mạnh. Mô hình đã được Bộ Công an thông báo nhân rộng ra toàn quốc.